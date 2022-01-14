新安產推新防疫險 隔離賠5萬、確診再給5萬

新冠肺炎(COVID-19)新變種病毒Omicron已擴大為社區感染，新安東京海上產險今(14)日表示，瞭解民眾對零接觸投保的迫切需求，網路投保最新上架「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元。

這張保單無職業類別限制，20至74歲投保，單一保費666元，只要簡單四步驟，就可完成投保，讓民眾用小錢規劃高保障，是國人防疫最心安的依靠。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，變種病毒Omicron爆出本土疫情，國人染疫風險提高，新安東京海上產險深知民眾對防疫保單的殷切需求，除網路投保外，實體通路銷售的「心安疫守」專案，更提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等四大保障。

心安疫守專案，除了因隔離或確診分別最高理賠5萬元外，民眾更享有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險20萬元的高額保障，尤其保單開放自選保障組合，民眾可客製化個人專屬保單，且投保年齡擴大未滿20歲族群，是一家三代防疫最堅實的後盾。

值得一提的是，新安產的法定傳染病隔離費用保險金，及法定傳染病補償健康保險金，保障不侷限新冠肺炎，凡是第一類至第五類法定傳染病都可申請理賠。

舉例來說，小新網路投保防疫隔離險後，保險期間內，因接觸到感染新冠肺炎患者，遭衛生主管機關開立隔離通知書並於國內接受隔離處置，之後又不幸確診(在保險生效前30天未曾確診)，新安東京海上產險將給付法定傳染病隔離費用保險金與法定傳染病補償保險金各5萬元。

新安東京海上產險提醒，民眾面對疫情除落實日常防疫措施，建議應事先備妥防疫保單做好準備，尤其透過網路投保，只要簡單四步驟，就可完成線上投保並繳款，經確認後保障隨即生效，是國人快速、便利又即時的防疫防護罩。

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