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紅包成病毒蔓延溫床？財金公司傳授這一招

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

歲末年終，春節將至，大家相互賀年、聚餐分帳、團購辦年貨及網路購物使用轉帳付款，密密麻麻的收款帳號總是讓人記不住、又擔心輸錯帳號嗎？財金公司指出，國內30家金融機構已經開通「手機門號跨行轉帳服務」，可以用「手機門號」取代收款帳號，付款人還可以先檢核部分遮罩的戶名；趕快先將「手機門號」綁定銀行帳號，過年紅包發得安心、收得開心！同時又能保持社交距離、落實防疫，一兼二顧，收付「零接觸」，防疫足感心。

趁春節到來前，先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，就可使用「手機門號」收紅包！趕快到往來金融機構的網路銀行或行動銀行APP等服務通路，完成註冊綁定，「手機門號」就能取代銀行帳號；另外台新銀行ATM也支援「手機門號」註冊綁定唷！

付款人使用ATM、網路銀行、行動銀行APP進行轉帳時，於轉入帳號欄位，輸入收款人已完成註冊綁定的「手機門號」，確認部分遮罩的姓名資料後，即可將款項轉入收款人手機門號綁定的帳戶(如圖2)。不管是過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款、繳納班費等各項日常收付，輸入「手機門號」即可搞定，輕鬆體驗「數位支付」帶來的便利與趣味。

日前中央銀行楊金龍總裁提示金融支付體系，應順應國際金融科技發展趨勢，建構更便捷的行動支付及電子金流基礎建設，財金公司協同金融機構開辦「手機門號跨行轉帳服務」，便利民眾使用電子支付收付款項，落實「普惠金融」。

過年期間，歡迎民眾多多使用數位紅包，年輕人也能協助長輩使用操作唷！歡迎大家相揪一起用手機門號收(發)紅包，轉(入)帳迅速，防疫吉利又歡喜。

手機 紅包

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