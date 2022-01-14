投保富邦產險用悠遊付 最高回饋8%
投保產險也可使用悠遊付繳納保費了！悠遊付與富邦產險合作，活動期間悠遊付會員透過悠遊付APP的「保險專區」進入富邦產險網站投保，即享悠遊付回饋金，最高可達8%。
電子支付儼然成為消費者投保內容簡單、保費不高的產險險種時，新的支付選擇，且電子支付具有隨時隨地皆可投保、不需與保險業務員接觸的特點，在去年疫情嚴重時，透過電子支付投保疫苗險，市場反應令業界印象深刻。
悠遊付首度跨入保險場景，與富邦產險合作，自1月10日起至3月10日止，經由悠遊付APP「保險專區」進入富邦產險投保汽機車強制險、傷害險、寵物險、疫苗險、手機失竊險等險種，享每筆支付金額6%回饋金，每戶回饋上限300元；活動期間新註冊的悠遊付會員，回饋比率加碼至8%，每戶回饋上限也是300元。
想體驗線上投保、線上即時繳費的便利？使用悠遊付投保富邦產險指定險種，讓您在有需要時，隨時都可以獲得保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言