投保富邦產險用悠遊付 最高回饋8%

投保產險也可使用悠遊付繳納保費了！悠遊付與富邦產險合作，活動期間悠遊付會員透過悠遊付APP的「保險專區」進入富邦產險網站投保，即享悠遊付回饋金，最高可達8%。

電子支付儼然成為消費者投保內容簡單、保費不高的產險險種時，新的支付選擇，且電子支付具有隨時隨地皆可投保、不需與保險業務員接觸的特點，在去年疫情嚴重時，透過電子支付投保疫苗險，市場反應令業界印象深刻。

悠遊付首度跨入保險場景，與富邦產險合作，自1月10日起至3月10日止，經由悠遊付APP「保險專區」進入富邦產險投保汽機車強制險、傷害險、寵物險、疫苗險、手機失竊險等險種，享每筆支付金額6%回饋金，每戶回饋上限300元；活動期間新註冊的悠遊付會員，回饋比率加碼至8%，每戶回饋上限也是300元。

想體驗線上投保、線上即時繳費的便利？使用悠遊付投保富邦產險指定險種，讓您在有需要時，隨時都可以獲得保障。