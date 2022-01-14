國泰證推薦投資人多元布局海內外 小額累積一桶夢想金

台股金牛年即將進入尾聲，在疫情壟罩的一年，歷經不同產業的興衰，如實體店家關閉、服務業頻遇困境，以及大眾生活模式的改變，如遠距辦公、教學、視訊等，甚至是網購及電商比例皆大幅增加，帶動了以台灣電子、科技產業為主的台股表現。國泰證券表示，即將迎接農曆虎年，無論是內心渴望去達成的夢想，或充電旅遊基金，都需要從小額開始慢慢累積，投資人不妨考慮及早將年終獎金與紅包著手規劃，才能在多種變動因素的投資環境下，發揮虎年虎虎生風的氣勢，成功累積一桶夢想基金。

國泰證券建議投資人在年終獎金或紅包入袋後，可透過「定期定額買台股」與「定期定股布局美股」進行海內外長期投資，從小額開始累積未來夢想基金，投資人只需要在經券商評估過的相關範圍裡挑選出符合自己投資屬性的標的，了解自身投資風險屬性，就能提早進行資產配置規劃，累積出夢想基金。

根據證交所統計，全市場台股定期定額投資人參與度逐年上升，國泰證券表示，小資族投資正在快速成長，國泰證券聆聽投資者的需求，不斷思考如何透過「碎片化」設計，讓小額投資人也能輕鬆參與台股與海外市場，其中「台股定期定額」就是較佳的一種方式。國泰證券台股定期定額扣款金額連年攀升，累計2021年台股定期定額扣款金額近150億元，年增率逾180%，市占率近4成。根據國泰證券台股定期定額客戶扣款的前三名標的分別是元大台灣50(0050) 、元大高股息(0056)及台積電(2330)，從目前扣款人數與金額頻創高之際，顯見定期定額的客戶族群持續在擴大，投資人開始提早為自己的財富規劃。

國泰證券台股定期定額服務扣款的標的達165檔，分別為84檔個股及81檔ETF，個股主要涵蓋台股前50大市值的大型藍籌股以及MSCI成份股，ETF的投資範疇更廣，舉凡跟蹤指數的指數型ETF、債券型、海外特別股、特定產業ETF，以及目前全球討論度高的企業永續概念的ETF等，每個月只要投資一千元就可開始累積夢想基金，長期布局並參與台股，享受長期成長的果實。

此外，2022年依證交所公告，預計台股牛年將從1月27日休市到2月6日共11天，國泰證券建議投資人在面臨台股的春節休市狀態，仍可以多加利用美股來進行投資布局，其中，國泰證券推出的「美股定期定股」服務，只要1股起，就能當上美國指標企業的股東，國泰證券目前提供一共達126檔美股標的，分別是60檔美股、60檔美國ETF及6檔美國特別股，舉凡蘋果、亞馬遜、波克夏、臉書及特斯拉等，都是投資人相當熟悉的指標企業，投資人可於每月約定的3個日期5、15、25日進行扣款，讓投資人利用小額就可以跨足投資海外版圖。國泰證券也提醒投資人，需多加留意複委託買美股的交易手續費較高，投資人可針對費率進行估算，找出最適合自己的交易方式。欲瞭解更多關於國泰證券台股定期定額或美股定期定股複委託相關業務，請逕上國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw 查詢。