企業面臨減碳要求 KPMG提供四大策略

因應上市櫃企業減碳需求，KPMG安侯永續發展顧問公司今（13）日表示，該公司已推出專業型永續服務，提供建立永續治理組織、建構氣候風險因應能力、開展低碳轉型策略與目標，並擴大價值鏈減碳影響力等四大服務，助企業面臨減碳要求。

安侯建業表示，金管會日前舉辦上市櫃公司永續發展路徑圖記者會，發布上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，第一階段規範資本額100億以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業進行溫室氣體個體盤查，並逐年擴大盤查至子公司並擴大至整體上市櫃公司。

其長期目標則包含2027年全體上市櫃公司將必須完成溫室氣體範疇一與範疇二盤查，揭露範圍擴大至合併報表之子公司；2029年全體上市櫃公司包含財報合併報表之子公司必須完成溫室氣體排放第三方查證，加強盤查公信力。

安侯永續執行副總經理林泉興指出，國際碳市場交易已成型，要進入碳交易前，首要作業即是溫室氣體盤查。因此金管會透過法規強制性要求上市櫃公司完成基本功，未來也將透過環保署提升查證機構能量、工業局協助強化企業盤查能力，其目的在於提升國內出口競爭力，降低因國際碳費導致的出口風險，再為防止漂綠與數據公正化，第三方驗證就是必要作為。

林泉興表示，KPMG是業界最先開創專業型永續服務，其低碳轉型服務團隊具備產業與政府溫室氣體減排制度推動、科學基礎減量目（Science based target, SBT）導入、氣候相關財務揭露（TCFD )、碳揭露專案（CDP）、供應鏈碳管理等長期實務經驗，提供企業四大低碳轉型策略因應：

第一，協助永續治理組織建立，林泉興表示，企業永續治理組織為因應氣候變遷、碳稅議題的永續策略與風險管理單位。低碳轉型之下，必須透過董事會加強監管角色，如同金管會此次措施說明，未來董事會將需要按季控管企業溫室氣體揭露時程。

第二是建構氣候風險因應能力，林泉興表示，溫室氣體排放源自於氣候變遷議題，企業為擴大風險管理範疇，可導入氣候相關財務資訊揭露（TCFD），一則符合台灣公司治理3.0法規，二則進一步辨別與量化氣候相關實體與轉型風險對於氣候財務衝擊，將無型的氣候變遷以有型的數據呈現與管理。

第三為開展低碳轉型策略與目標，林泉興表示，溫室氣體盤查與驗證已不再是鼓勵作為，更是必要強制作為，因此企業必須先行完成組織盤查，逐一擴大範疇至生產據點、海外據點。台灣設立2050年達成淨零排放，針對企業的淨零目標，更必須以導入科學基礎減量目標（SBT）協助企業建立可實踐的路徑以及減低逐年排放量。

第四，林泉興表示，除了自身減碳，整體低碳轉型也將在未來五到十年內邁入價值鏈與供應鏈時代，這意味企業低碳轉型時必須將範疇擴大至整體價值鏈，透過設立價值鏈減碳目標，敦促價值鏈齊心減碳，共同達到低碳轉型與淨零目標。