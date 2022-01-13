2023年起公司得揭露「用了多少碳」 牽動三大生存關鍵

金管會今宣布推動上市櫃永續發展路徑圖，從2023年起到2029年，以為期七年時間，採四大階段來達到全體上市櫃公司做「碳排查」並查證的終極目標。第一階段是明(2023)年起資本額百億元、及鋼鐵和水泥業共163家公司得在年報上揭露「用了多少碳」，2024年則須完成查證。

為何要推動公司揭露「用了多少碳」？證期局官員點出三大生存關鍵，一是歐盟已在2021年七月提出「碳邊境調整機制」，對高碳排產品輸歐得課碳關稅，若企業生產高碳排商品、可能就無法出口到歐盟。

二是，很多大型企業都已要求供應鏈商都需要淨零碳排，例如蘋果要求2023年供應鏈商都要淨零碳排，「這讓供應鏈商已面臨營運風險」。

三是，外資投資、及銀行融資等要求。如持股台股市值達44%的外資，更在乎ESG議題，而銀行融資企業時，也會對企業是否有做ESG更加關注。

金管會主委黃天牧直言，外資很在乎ESG，永續發展路徑圖是健全市場制度，此制度可讓外資知道台灣上市櫃公司的永續價值可以和國際接軌，公司不是只有EPS或是本益比，而是讓永續價值可以跟國際接軌，讓外資更加認同。

金管會今舉行新春記者會並宣布推動上市櫃公司永續發展路徑圖，規劃在2027年全體上市櫃公司須完成碳排查、2029年完成「查證」。

證期局長張振山說，所謂查證，類似會計師簽證的概念，目前環保署已核准七家公司可做查證。

他說「很多人都說要減碳多少，但沒有盤出來，怎會知道減碳合理性，而且我們只要求揭露，協助企業及早因應訂定減碳目標」。依金管會規劃，將在今年2月招開公聽會並在3月正式發布。

金管會要求分四大階段做揭露，第一階段是2023年起，資本額百億元的上市櫃公司和鋼鐵、水泥業，共163家公司需做碳排查，隔年需做查證，第二階段是2025年這163家公司擴及到子公司、及101家資本額50~100億元者做盤查。

第三階段是2026年前述子公司、及1482家資本額50億元以下公司做盤查，最後是2027年全體上市櫃公司都要做碳排查，之後再給各公司兩年時間，2029年完成查證。

證期局官員說，事實上很多大型企業，如台積電（2330）、台達電（2308）和信義房屋都已完成碳排查，因此2023年排查和年報揭露影響並不大。張振山也強調，若公司沒依時程排查、又不改善就會做處份。