保瑞今年三動作：國際新併購、子公司登興櫃、CDMO升溫

保瑞（6472）今年三大引擎動起來，董事長盛保熙今（13）日表示，與台新健康基金啟動合作成立的30億元私募基金，今年將積極展開新的國際併購；保瑞子公司保瑞聯邦也預計今年第4季登興櫃；至於保瑞母公司，今年則要繼續強化台灣與加拿大兩地CDMO（委託開發與生產）代工訂單。

保瑞藥業2021年營收49.06億，年增174.08%，在併購效益顯現之下，創下同期及年度歷史新高。盛保熙表示，若排除掉併購可能帶來的一次性收入，今年業績仍會穩定成長。保瑞13日股價收171.0元，上漲6.5元。

保瑞藥業去年12月初曾宣布，與台新健康基金合作啟動最高30億元私募基金，盛保熙昨日表示，這檔基金由台新金負責管理，除了台新金（2887）與保瑞之外，也會有其他投資者加入，並自今年起開始尋找海外併購標的，將以大分子藥廠為首選，目前初步選擇美國、日本、南韓與台灣等地，且正在與幾家日本對象洽談。

此外，保瑞聯邦公司近期完成西藥事業、聯邦製藥、宇泰新三家公司整合，預計今年第四季登興櫃，保瑞聯邦未來將與保瑞藥業母公司進行定位區隔，保瑞聯邦專注在亞洲市場的經銷代理，且不排除投入藥品開發。至於保瑞藥業則更聚焦於CDMO的接單服務。未來保瑞集團旗下將以國際CDMO、與經銷代理兩大事業主軸並行運作。

在CDMO業務方面，保瑞加拿大廠去年12月雖適逢歐美聖誕假期，約有兩周時間停工，但因有相關調節因應，單月營收維持平穩，目前保瑞在台灣的CDMO詢單已超過十筆以上，加拿大廠的CDMO詢單更超越台灣。

根據全球市場研究機構TrendForce報告指出，全球藥品市場預期至2023年可成長至約1.55兆美元，其中中樞神經領域用藥大幅成長。保瑞在帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧（Numient，外銷名為Rytary）已取得國內健保用藥給付資格，保瑞也獨家取得這款產品於大陸、泰、日、韓等亞洲11個市場的代理銷售權，目前正與部分國家積極洽談相關銷售事宜；另一項重點為抗低血鉀症的口服緩釋劑型藥（KCl），為台灣唯一持有 Potassium Chloride口服劑型藥證，並獲得台灣健保藥價給付。