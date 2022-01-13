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花旗要留客 2022年頂級卡升級：微風信義47樓餐廳入列

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗(台灣)銀行攜手百大精選品牌，推出2022年Citi Prestige信用卡全新餐飲及住宿尊榮禮遇，協助客戶盡情享受國內旅遊。照片提供／花旗銀
花旗(台灣)銀行攜手百大精選品牌，推出2022年Citi Prestige信用卡全新餐飲及住宿尊榮禮遇，協助客戶盡情享受國內旅遊。照片提供／花旗銀

春節腳步即將來臨，適逢家庭團聚迎新歲，以及春節出遊旺季，花旗(台灣)銀行今（13）日宣布，攜手百大精選品牌，推出2022年全新尊榮禮遇，花旗Citi Prestige信用卡主附卡客戶將可享受台灣百大頂級饗宴及住宿優惠，2022年度新增馥蘭朵烏來渡假酒店、台東桂田喜來登酒店、高雄漢來大飯店等頂級國內渡假飯店，國內頂級饗宴同時新增微風信義47樓景觀海鮮餐廳Sea to Sky，以及持續提供廣受喜愛的微風南山47樓Smith & Wollensky頂級牛排餐廳、連續4年獲得米其林餐盤Chou Chou等國內精選餐廳；花旗持續升級客戶權益，體驗與眾不同的極致禮遇。

深受高資產客戶青睞的花旗Citi Prestige信用卡，2022年尊榮禮遇全新登場，擴大廣受Prestige卡友肯定的旅遊策略「Staycation」，攜手國內58家餐廳、42家飯店，總計百大品牌，相較去年，大幅增加了20家餐飲及飯店品牌，提供更多元精緻的頂級服務。

隨著國內疫情趨緩，國旅大爆發，花旗觀察，客戶使用頂級住宿的比率隨之增加，2022年與全台42家頂級住宿酒店合作，推出一泊一食、一泊二食最優3折起優惠，包括華泰瑞苑墾丁賓館優惠一泊二食，優惠價7,500元起、日月潭雲品飯店一泊二食，優惠價7,800元起、日勝生加賀屋國際溫泉飯店一泊二食，優惠價14,500元起。另外，Citi Prestige信用卡客戶同時可將一年8次機場接/送服務，兌換為漫步台灣方案，享受尊榮私人包車禮遇、台鐵或高鐵票等，結合頂級飯店住宿優惠，協助客戶盡情享受國內旅遊。

2022年Citi Prestige信用卡海內外單筆消費每新台幣30元即可享受6點紅利回饋，平均15元可累積一哩程，客戶可透過現在的國旅消費，快速累積紅利回饋，享受多元兌換服務，包括帳單折抵、消費折抵或是兌換航空哩程，以兌換未來出國所需的機票。Citi Prestige信用卡全方位滿足客戶國旅、餐飲需求，深化優惠禮遇，成就不凡體驗。

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