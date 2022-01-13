快訊

立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

確診聯邦銀行員足跡又多3處 竹縣路易莎、麵包店急清消

向養地建商宣戰！央行購地貸款新規 建商資金壓力大

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

歷經近一個月，中央銀行對銀行購地貸款的相關規範今（13）日終於出爐。一家與會的銀行授信主管分析，央行非常重視業者的意見，除找來銀行開會外，也聽取了銀行公會提出的建議，不過最後拍板的措施「比想像中更嚴」，展現央行對養地炒地建商宣戰的決心。

銀行主管指出，在央行對購地貸款採取措施前，銀行對「一定期間」內需動工興建的規定落差很大，有些銀行的「一定期間」只有1年，有些則長達3年，銀行本來認為，央行心目中合理的一定期間可能會落於2年，但最後採取的折衷結果是較為嚴格的「18個月」，僅1年半。

央行本次除明定「一定期間」不得超過18個月外，建商申請購地貸款，若屆期未開工，且無具體的明確事證，銀行除須階梯式加碼外，也得按比例收回成數；在此之前，有些銀行是「取其一」，例如：未於約定的1年內動工興建，每年利率加半碼（0.125個百分點），但並未收回貸款成數，但央行最新規範是「兩者並行」，利率加碼與收回成數雙管齊下，此舉將加重建商的資金壓力，逼迫建商儘快動工興建。

銀行主管表示，「央行的意思是，建商購地時就該想好完整的興建計畫，而不是制定粗糙的興建計畫，買好地之後再進行變更，有些建商用種種理由推遲動工，等於是借銀行資金行養地之實，央行現在就要堵上這個漏洞。」

央行 建商

延伸閱讀

十大建商 去年推案縮水10％

卓冠廷轟中市社宅土地賣建商 盧秀燕駁：蓋得又快又好

4千億推案量搶市！一表看2021十大建商 在地建商也上榜

房價飆、建商狂推案搶市 2021十大贏家出爐

相關新聞

ATM提款別忘「這動作」 過來人曝被吞錢經驗：別相信機器！

現在超商、賣場多有設立ATM提款機，讓需要現鈔的民眾方便領錢，不用為此多跑一趟銀行或郵局。一名網友觀察發現，許多人領錢後都會站在ATM前數鈔票，讓原PO相當納悶「是怕機器出錯嗎？」，便詢問「請問大家領到錢會重新數一次...

馬路3寶注意！被抓違規肇事 最快今年底強制車險加費

金管會今召開新春記者會，會中透露正研議將針對重大違規肇事者，隔年強制車險將加費，預計今年第3季會出爐，最快2023年底強...

保護銀行員 金管會移請銀行公會研議「不脫口罩確認本人」

Omicron疫情燒進金融業，13名桃園市中壢區聯邦銀健行分行行員染疫，因確診居服員基於開戶過程的身分認證，必須拿下口罩...

金管會：金融業獲利高峰不宜自喜 輕忽三風險

金管會主委黃天牧說，近年因為資金寬鬆、台股大漲，讓保險業、銀行或是證券或投信很大斬獲，但他話鋒一轉的說，今年有美國升息、...

不怕找不到紙本保單 保單存摺年底上路

金管會今舉行新春記者會，會中透露將推出「保單存摺」，預計年底前就上路。上路之後民眾可以線上查詢自己投保的所有保單，包含人...

台灣恐升息 蝸牛族的房貸怎麼因應？

美國聯準會升息蠢蠢欲動，近期更釋出不排除今年底前會升息三次的訊息，我國中央銀行日前也透露很有可能今年下半年就會升息，若是今年央行升息，有貸款的民眾每期要繳的還款就會增加。銀行主管表示，購屋族若是有特定身份，能和銀行談到的利率優惠會比較多，建議可以善用銀行的身份專案來降低房貸成本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。