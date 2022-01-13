向養地建商宣戰！央行購地貸款新規 建商資金壓力大

歷經近一個月，中央銀行對銀行購地貸款的相關規範今（13）日終於出爐。一家與會的銀行授信主管分析，央行非常重視業者的意見，除找來銀行開會外，也聽取了銀行公會提出的建議，不過最後拍板的措施「比想像中更嚴」，展現央行對養地炒地建商宣戰的決心。

銀行主管指出，在央行對購地貸款採取措施前，銀行對「一定期間」內需動工興建的規定落差很大，有些銀行的「一定期間」只有1年，有些則長達3年，銀行本來認為，央行心目中合理的一定期間可能會落於2年，但最後採取的折衷結果是較為嚴格的「18個月」，僅1年半。

央行本次除明定「一定期間」不得超過18個月外，建商申請購地貸款，若屆期未開工，且無具體的明確事證，銀行除須階梯式加碼外，也得按比例收回成數；在此之前，有些銀行是「取其一」，例如：未於約定的1年內動工興建，每年利率加半碼（0.125個百分點），但並未收回貸款成數，但央行最新規範是「兩者並行」，利率加碼與收回成數雙管齊下，此舉將加重建商的資金壓力，逼迫建商儘快動工興建。

銀行主管表示，「央行的意思是，建商購地時就該想好完整的興建計畫，而不是制定粗糙的興建計畫，買好地之後再進行變更，有些建商用種種理由推遲動工，等於是借銀行資金行養地之實，央行現在就要堵上這個漏洞。」