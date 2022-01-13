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防範不良駕駛 金管會：4類危險駕駛強制險將加費

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

未來危險駕駛的保費將可能加費，金管會保險局局長施瓊華今（13）日透露，金管會已經在研議就四類危險駕駛等重大違規肇事者，不排除比照「酒駕加費」加重投保義務人的強制險保費。

四類危險駕駛，是依照「道路交通處罰條例第43條第一項」中的前四款，包含：1.在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車；2.行車速度，超過規定之最高時速60公里；3.任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道；4.非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。

施瓊華解釋，其中超速部分，假設限速90，但超速達到150就屬於超速，或是在路上蛇行等等，加上還有肇事，會對投保義務人加重保費。

而加費的金額、規模，施瓊華強調，目前必須等待公路總局，將過去5年經驗資料送到保發中心，比對過去損失經驗，計算完損失率，提出費率報告後，才能計算加費細節。

金管會保險局已經實施酒駕紀錄加費，若酒後駕車遭警方取締將列入其所駕駛車輛車主的紀錄，被保險人前1年有違反酒後駕車紀錄，則依違規次數加費，2018年更加徵酒駕強制險保費，從過去加徵2,100元提高到3,600元，且不限車數、次數以及加費金額上限。

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