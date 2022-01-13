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防受騙！ 統一證券提供防範投資詐騙聰明辨識最佳良方

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一證券1月12日舉辦「投資詐騙 聰明辨識」座談會，統一證券董事長林寬成（中）、金管會證期局組長陳銘賢（左三）、券商公會秘書長簡宏明（左二）、財經專家阮慕驊（左三）、統一投顧黎方國董事長（右一）、刑事局預防科偵查員廖伊俐（右二）出席。圖／統一證券提供
統一證券1月12日舉辦「投資詐騙 聰明辨識」座談會，統一證券董事長林寬成（中）、金管會證期局組長陳銘賢（左三）、券商公會秘書長簡宏明（左二）、財經專家阮慕驊（左三）、統一投顧黎方國董事長（右一）、刑事局預防科偵查員廖伊俐（右二）出席。圖／統一證券提供

台股近兩年表現亮眼，投資風氣盛行，讓一些不肖投機分子趁這機會伺機而動，詐騙集團紛紛出籠，用各式聳動的訊息，謊騙投資人引誘上鉤。統一證券1月12日舉辦「投資詐騙 聰明辨識」座談會，邀請主管機關長官、刑事局預防科偵查專員、投顧、財金等專家，探討目前投資詐騙的最新議題，藉此喚醒大家對於投資詐騙的重視，以及找出最好的防範策略，讓一般大眾免於受騙，能守護住大家的財產安全。

金管會證期局組長陳銘賢指出，台灣股市開戶人數激增，投資初學者佔70%且年齡介於21-40歲，因此，詐騙集團紛紛鎖定投資小白，以致投資詐騙急遽增加。券商公會秘書長簡宏明也提醒投資人，可多利用投保中心、期貨公會、投信投顧公會及證券商公會，共同設置「證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434（諧音：三思三思）」，如遇疑似證券期貨詐騙事件，可向投保中心諮詢法律相關問題，或向各公會、投信投顧公會及證券商公會查詢合法業資格。

統一證券（2855）董事長林寬成表示，身在證券產業20餘年，分享給投資大眾一個觀念-再高明的投資高手也不會有絕對獲利的把握。若有主打「獲利保證」的產品及服務，絕對是投資詐騙，提醒投資人應該要多看、多聽，不要一味地追求短期獲利，應該要善用多元投資產品，長期投資穩定獲利。

統一投顧黎方國董事長，提醒投資大眾「要把錢當命看」，千萬不要輕忽求證投資管道的步驟，建議投資大眾反璞歸真，回歸最原始的投資產品及策略，不要輕信華麗複雜的投資策略及服務產品，守住自己努力的血汗錢。

刑事局預防科偵查員廖伊俐在座談會表示，詐騙集團典型的假投資真詐騙「拉入、洗腦、投資、完詐」四個流程引誘投資人上當，警戒投資人切勿鬆懈心防，讓詐騙集團可趁虛而入。財經專家阮慕驊以自身經驗分享，詐騙集團已全面升級，用各式通訊軟體與投資人引誘，引導買入來路不明的港股（仙股）、美股或是黃金等投資標的，由於沒有金流可循，法律上甚至無法界定為詐騙案件，讓投資人血本無歸。

統一證券表示，身為金融市場的一員勢必要負起相當的企業社會責任。統一證券以公平待客為初心，主動在1月推出防範投資詐騙互動遊戲https://pscnet-game.com.tw/，將防範投資詐騙的觀念藉由遊戲互動過程傳達給投資人，並提供完成遊戲的投資人100名投顧會員1個月的體驗資格，藉此教育投資人選擇合法合規投資建議的管道，並且發起此次座談會，藉此喚醒投資人重視此議題，讓投資大眾聰明投資、守護資產。

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