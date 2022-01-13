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不怕找不到紙本保單 保單存摺年底上路

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會今舉行新春記者會，會中透露將推出「保單存摺」，預計年底前就上路。上路之後民眾可以線上查詢自己投保的所有保單，包含人身保險產險都看得到，不用擔心找不到舊的紙本保單，或忘記自己投保哪些保單。

保險局局長施瓊華表示，現行有保險通報作業，保險公司核保時會通報到保險通報系統，原本是通報系統只是提供給各保險公司控管承保額度，但民眾有需求知道自己在保險公司的投保狀況，去年立法院也提議建立保單存摺平台，縱使找不到紙本保單，民眾也能透過線上了解自己的投保狀況。

施瓊華指出，目前規劃會分為兩網站，人身保險在壽險公會網站上查詢，包含民眾在產險公司投保的人身保險也查得到；民眾投保的車險、火險等產險，則擬透過保發中心網站可查詢。只要民眾透過身份辨識，就能在兩網站上查詢投保狀況。

施瓊華表示，民眾查詢後看到的是一份個人的「存摺」，內容是在哪一家保險公司投保的哪種保險，也會列出保單名稱，保單內容如果是有電子保單會納入，但舊的保單多是紙本保單，還在規劃要如何把舊的紙本保單內容納入進去。

實務上常見由親人做要保人做投保，但被保險人可能忘記。施瓊華表示，民眾自己身為要保人、被保險人的保單都會呈現出來，最前面會呈現的是現行的有效保單，也在研議將列出幾年內的失效保單。

保單 保險 產險

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