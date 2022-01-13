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保護銀行員 金管會移請銀行公會研議「不脫口罩確認本人」

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
莊琇媛指出，除了請銀行公會研議，如何在不脫掉口罩確認客戶本人，也會希望民眾除了面對面開戶，現在許多數位存款帳戶可以用網路申辦，免去免對面風險，並同時宣導民眾善用金融服務、減少接觸。記者許正宏／攝影
莊琇媛指出，除了請銀行公會研議，如何在不脫掉口罩確認客戶本人，也會希望民眾除了面對面開戶，現在許多數位存款帳戶可以用網路申辦，免去免對面風險，並同時宣導民眾善用金融服務、減少接觸。記者許正宏／攝影

Omicron疫情燒進金融業，13名桃園市中壢區聯邦銀健行分行行員染疫，因確診居服員基於開戶過程的身分認證，必須拿下口罩臉部辨識，造成傳染。金管會銀行局局長莊琇媛今（13）日在出席金管會新春記者會上指出，有必要時，將請銀行公會研議，「如何在不脫掉口罩，確認客戶本人」。

民眾在前往銀行臨櫃辦理業務時候，基於身分確認，有時需要脫下口罩，但在Omicron疫情延燒，銀行員成為第一線風險最高人員，金融業是否須因應新變種病毒，有其他確認身分方式？莊琇媛指出，除了請銀行公會研議，如何在不脫掉口罩確認客戶本人，也會希望民眾除了面對面開戶，現在許多數位存款帳戶可以用網路申辦，免去免對面風險，並同時宣導民眾善用金融服務、減少接觸。

金管會主委黃天牧補充，金融業也可以思考善用聲紋方式，做好辨認。

而金管會今日也透露，已經提高2023年消費者電子支付的業務目標，要達到6兆元、交易筆數提高到50％。

口罩 金管會 金融業

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