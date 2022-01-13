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金融業獲利寫新高 黃天牧期許今年持盈履滿、君子兢兢

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會今（13）日舉行新春記者會，金管會主委黃天牧（左二）主持。攝影／記者楊筱筠
金管會今（13）日舉行新春記者會，金管會主委黃天牧（左二）主持。攝影／記者楊筱筠

金融業去年全年獲利再寫歷史新高，金管會主委黃天牧今（13）日出席新春記者會，面對記者提問，金融業獲利創新高是否將成為一個常態？他表示，無法預估獲利動能是否會持續，雖然美國聯準會（Fed）已經表達今年有機會升息機會，但他強調「持盈履滿，君子兢兢」，是今年金融業應該要重視的主軸。

黃天牧說，金融業去年獲利的前提是「資金充裕加上基本面良好」，加上以國人在低利環境下，選擇股票或基金做為理財，種種因素，促成去年金融業獲利良好。

至於獲利動能是否可以持續？黃天牧強調無法預估，但他說，金融業今年必須關注的議題，包括美國今年已經透露有升息動作，以及國際間金融政治情勢、疫情變化，金融業獲利走向高峰之際，千萬不可以沾沾自喜，今年仍必須掌握好經濟金融變化、疫情情勢發展，做好風險管理，要居安思危、未雨綢繆。

黃天牧則指出，升息環境下，金融業會有利差，降低保險業準備金計提壓力，但不同產業資金成本也會提高，是否會對非金融業產業造成衝擊，金管會證期局局長張振山回應，這幾天曾與上市公司老闆詢問是否擔憂升息，這位老闆回應「利空已經出盡，並不擔心」。

黃天牧強調，疫情之後，資金市場處於低利環境，資金寬鬆，挹注各投資環境，包含台股，加上其基本面相當強，以投資為主的保險、銀行、證券體系的經紀業務，都有相當大的斬獲。

但基於千里之堤，潰於蟻穴，黃天牧強調，要隨時在金融監理工作上自省，而面對新的一年，金管會仍將兢兢業業、宏觀遠慮，推動各項政策措施，持續建構誠信、韌性、創新、永續、包容的金融市場。

金融業 黃天牧 升息

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