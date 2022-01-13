金管會：金融業獲利高峰不宜自喜 輕忽三風險
金管會主委黃天牧說，近年因為資金寬鬆、台股大漲，讓保險業、銀行或是證券或投信很大斬獲，但他話鋒一轉的說，今年有美國升息、國際政經情勢、及疫情等三大風險「金融業在近兩年獲利攀上高峰，不能沾沾自喜而輕忽風險」。
黃天牧強調，金融業更應該戒慎警惕、注意風險。他說，近年資金寬鬆利率低，台股很好，上市櫃公司營收也年成長16%，以投資為主的保險或銀行，或是證券或是投信基金，都有很大斬獲，這前提是整個資金充裕，及基本面良好所造就，國人也會選擇股票或基金做理財選擇，加上金融業策略得宜，促成整個去年獲利好。
他說，今年美國將升息加上國際間還有其他情勢及疫情變化等，考量今年金融環境中需要面對的問題，因此我強調「持盈履滿、君子競競」，金融機構在時點上走向高峰，獲利很好，不能沾沾自喜輕忽，而應該戒慎警惕注意風險。
至於升息議題？黃天牧說，美國聯準會對貨幣政策變動，台灣資本市場過去兩三年投資人結構已有調整，年輕人在股市開戶人數增加，這非只有台灣，全世界年輕人投資提高。
他說，台股上萬八是外資和國內投資人對台股有興趣，資金動能還是會持續有，台股表現以前兩天國發會所說，今年經濟成長預估很好，資本市場反映經濟基本面，上市櫃公司面對外在環境，基本面好、資本市場自然有好發展基礎。
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