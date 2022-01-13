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ATM提款別忘「這動作」 過來人曝被吞錢經驗：別相信機器！

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾習慣於提款後，在ATM前點清鈔票，確保自身權益。示意圖／Ingimage
許多民眾習慣於提款後，在ATM前點清鈔票，確保自身權益。示意圖／Ingimage

現在超商、賣場多有設立ATM提款機，讓需要現鈔的民眾方便領錢，不用為此多跑一趟銀行或郵局。一名網友觀察發現，許多人領錢後都會站在ATM前數鈔票，讓原PO相當納悶「是怕機器出錯嗎？」，便詢問「請問大家領到錢會重新數一次嗎？」，文章也釣出一票苦主，紛紛以親身經驗呼籲「別相信機器」。

一名網友在PTT發文表示，部分民眾領完錢後，好像會害怕機器出錯似的，都會站在提款機前把錢再數一次。原PO認為，「如果後面有人在等感覺不太好，外加有些提款機是設在銀行外面，怕被搶」，自己多半領了錢就直接走人，幾乎不會在機器前點鈔。

然而，原PO的同事曾遇到提款機少給一張鈔票的狀況，讓他不禁好奇，「從提款機領到錢會再數一次嗎？」

文章引發熱議，不少網友都認為提款後在現場點清鈔票數量，才是最安全的做法，「銀貨兩訖，不管從哪邊拿到錢都會自己點一次」、「現場點，有少可以馬上用那支電話，你不點，流程更麻煩吧」、「10萬照點，不然少了找誰？」、「一定要的啊，你管排隊的怎麼想」、「會，但是會走到旁邊，有點怕點錢動作太明顯被搶」。

過來人也跳出來分享「漏鈔」經驗，勸誡大家千萬不要相信機器，「有的提款機一次可領15萬，現場點真的很麻煩，回家一數還真的少了一張，還好領了好幾次，只發生一次」、「要檢查喔，有時候可能領個十萬，會突然少三千，機器問題是沒辦法保證的」、「我曾經領一萬多當場數少一千，馬上打電話，晚上有補給我」，也有人建議數鈔要選在監視器拍得到的位置，有拍到才有算數。

提款機 ATM PTT

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