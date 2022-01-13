富邦金公告四項強化防疫措施 高風險地區同仁進行快篩

本土疫情燒進金融圈，大型金控嚴陣以待。富邦金控（2881）今（13）日指出，因應桃機事件及春節假期即將來臨，富邦金控已公告四項強化防疫措施，包括加強高風險地區同仁健康監測、加強同仁健康照護、加強清潔員及保全人員管理，及加強控管群聚感染風險。

富邦金指出，去年已針對春節檢疫專案期間發布防疫措施，無論同仁或其同住親友自國外返台檢疫，公司依業務性質評估安排同仁於自主健康管理期間或其同住親友在家檢疫及自主健康管理期間採居家辦公，並以公司配發之家用快篩試劑，確認快篩陰性後返回職場。富邦金控已公告四項強化防疫措施，包括以下幾項：

1.加強高風險地區同仁健康監測：針對居住高風險地區或位於高風險地區之營業單位同仁，公司評估安排同仁居家辦公或配發家用快篩試劑予同仁進行快篩。

2.加強同仁健康照護：符合公司所列之高風險情形者，同仁應於春節假期最後一天或返回職場前一天以公司配發之家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後返回職場。

3.加強清潔員及保全人員管理：台北市各富邦大樓之清潔員及保全人員應於春節假期最後一天以公司配發之家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後方能進入大樓工作。

4.加強控管群聚感染風險：自開工後之兩週內，避免舉辦「無法全程佩戴口罩」之各式會議、活動及聚餐為原則。