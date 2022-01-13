金融業首家 元大金通過ISO防疫指引驗證

COVID-19疫情壟罩全球，讓企業經營遭遇重大挑戰，在疫情最嚴峻的時刻，建立系統化防疫管理流程，維持營運不中斷，並兼顧同仁與顧客的安全成為重要關鍵，元大金控是全國第一間導入「ISO45005新冠疫情期間工作安全指引」的金融機構，並通過英國標準協會驗證，防疫作為上領先金融同業，持續與國際接軌，提供顧客與員工安心、友善、健康與安全的環境。

ISO防疫指引為因應疫情的通用準則，在導入工作指引前，元大集團已超前部署成立金控層級的防疫應變小組，制定包括防疫應變措施、通報流程、營運人力規劃，確保集團營運不中斷。在防疫應變措施上，集團要求員工全時佩戴口罩，制定比政府標準更嚴格的1.8公尺防疫社交距離；本土發生疫情後，元大證券為保障顧客與員工安全，第一時間即暫停開放營業廳；防疫物資支援上，疫情熱區營運據點，元大銀行為全國首家配發隔離衣、防護面罩給第一線行員的銀行，不僅準備三個月的緊急防疫物資包括口罩、酒精和居家快篩試劑，提供員工最佳的後勤支援，為激勵第一線士氣，發放1萬元防疫津貼，激勵在疫情當下堅守崗位服務客戶的每位同仁。

針對確診案例發生，元大也制定標準通報程序，透過即時回報及政府提供的應變措施，協助隔離快篩、分級疫調並進行營運場地清消，同時啟動營運備援計畫，對高風險同仁持續關懷並提供必要協助。元大金控以有系統性的防疫規劃，將COVID-19疫情風險控制與防疫措施落實於全集團，更留心在疫情期間員工的身心健康；透過員工協助方案、線上戒菸課程、線上體適能課程，提升同仁生心理的健康免疫力。在職場健康安全的努力下，元大金控旗下子公司元大銀行，獲得衛生福利部頒發「全國績優健康職場獎」，全國149家分行更全數通過國民健康署「健康職場標章」認證。

元大金控於2019年導入ISO45001職業安全衛生管理系統，旗下五大子公司於2021年全數通過BSI第三方認證，為元大在職場安全規範打下厚實基礎。在ISO45001職業安全衛生管理系統的架構下，ISO防疫指引提供企業防疫相關指引，要求企業針對疫情的風險規劃與評估、確診病例通報和員工心理健康福祉的照護關懷，面對疫情，元大以積極的行動、完整的規劃建立防疫措施，並隨著疫情變化彈性調整，帶給同仁與顧客最安全的保障。