快訊

居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

銀行14名行員家人染疫 聯邦銀發聲明回應

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

染疫居服員到聯邦銀行桃園健行分行辦理開戶，共14名行員及家人確診Omicron，聯邦銀行（2838）表示，由於分行員工確診人數多，將延長該分行暫停營業時間至1月14日，並全面徹底進行清潔消毒作業（含空調系統），1月17日上午9時起將調派其他分行人員進駐恢復營業。

聯邦銀行表示，健行分行暫停營業期間，客戶可至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理交易，該三家鄰近分行的所有員工均已於昨日及今日完成PCR採檢，分行環境並已清潔消毒，可完全提供客戶不中斷的金融服務。

至有關員工健康部分，聯邦銀行指出，除已於去年5月為全體員工承保防疫險外，桃園地區的所有員工均需進行PCR檢測，以確保自身防疫及維護工作場域安全，另本行亦配合衛生局疫調工作，自主清查健行分行全體員工家人、親友及近距離接觸者，協助匡列相關接觸者進行採檢作業。

聯邦銀行表示，為避免影響客戶權益，鼓勵客戶以網路銀行或行動銀行業務等自動化服務設備進行交易，需以臨櫃方能處理業務（如：未申辦通提業務），也能至鄰近分行協助提供後續服務。

居服員

延伸閱讀

本土+14！增1死 境外51例 銀行員相關累計14人染疫

南投校園維持2級警戒 戶外教學注意防疫安全

美疾管局預測 未來4週境內逾6萬2000人染疫死亡

澳網／防疫最新措施！ 賽事僅開放50%觀眾入場

相關新聞

金控股飆起來...2021年大賺5806億創新高！15家金控股EPS排名出爐

15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，大賺5806億元創下歷史新高，年增高達53%。

自己選的樂高保單 國壽推個人保險數位平台「自由配」

國泰人壽今（13）日領先業界推出個人保險數位平台「自由配」，首創將包含多種保障項目的「套裝型保險商品」拆解為單一保障的「...

升息加速、疫情干擾 低波動抗震是投資關鍵

美國聯準會（Fed）宣布可能加快升息腳步，同時變種新冠肺炎病毒Omicron持續肆虐，引發近期金融市場動盪不安，今年來漲...

星展完成第七件永續連結貸款 佳世達2年3000萬美元

星展銀行台北分行今天宣布與佳世達科技（2352）簽署2年期3000萬美元（約為新台幣8.3億元）「永續連結貸款」，此為星...

電腦高手總座 帶領華南永昌數位轉型

華南永昌證券去年三月時因權證交易避險不及，引發鉅額虧損，官民股聯手緊急進行一系列改善措施後，現已逐漸穩住體質，更網羅從證...

境外ESG基金「漂綠」 別想混了

為避免「漂綠」、名實不符的境外ESG基金來台募集發行、賣給國內投資人，金管會昨（12）日宣布境外ESG基金揭露事項審查的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。