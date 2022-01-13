銀行14名行員家人染疫 聯邦銀發聲明回應

染疫居服員到聯邦銀行桃園健行分行辦理開戶，共14名行員及家人確診Omicron，聯邦銀行（2838）表示，由於分行員工確診人數多，將延長該分行暫停營業時間至1月14日，並全面徹底進行清潔消毒作業（含空調系統），1月17日上午9時起將調派其他分行人員進駐恢復營業。

聯邦銀行表示，健行分行暫停營業期間，客戶可至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理交易，該三家鄰近分行的所有員工均已於昨日及今日完成PCR採檢，分行環境並已清潔消毒，可完全提供客戶不中斷的金融服務。

至有關員工健康部分，聯邦銀行指出，除已於去年5月為全體員工承保防疫險外，桃園地區的所有員工均需進行PCR檢測，以確保自身防疫及維護工作場域安全，另本行亦配合衛生局疫調工作，自主清查健行分行全體員工家人、親友及近距離接觸者，協助匡列相關接觸者進行採檢作業。

聯邦銀行表示，為避免影響客戶權益，鼓勵客戶以網路銀行或行動銀行業務等自動化服務設備進行交易，需以臨櫃方能處理業務（如：未申辦通提業務），也能至鄰近分行協助提供後續服務。