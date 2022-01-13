自己選的樂高保單 國壽推個人保險數位平台「自由配」

國泰人壽今（13）日領先業界推出個人保險數位平台「自由配」，首創將包含多種保障項目的「套裝型保險商品」拆解為單一保障的「元件型保險商品」，讓用戶能根據當下需求與預算，彈性自選保障、輕鬆自組保單。國壽總經理劉上旗指出，個人保險數位平台「自由配」就像樂高保單，讓客戶動動腦、動動手，賦予更高的自主權。

國壽指出，「自由配」提供多元的1年期保障型商品，給付條件單純、保費公開透明，不論是毫無頭緒的保險新手，或是想強化特定保障缺口的保險熟客，都能自主地在「自由配」數位平台上瀏覽與選擇保障項目，並可搭配專業客服顧問，快速獲得合身與合意的保障。後續更能直接透過「CVX泰好保」遠距服務或是業務員，於線上或線下完成投保流程，讓自主保險不再是難事。

劉上旗指出，國壽於2018年偕同集團啟動數位轉型工程有成，「國壽App截至2021年11月底，用戶數已超過160萬，月活躍用戶數則突破40萬，較2020年同期成長4成；內部調查也發現，68%用戶期待能透過簡易的操作平台，自行搭配保障項目，而預算低於1萬元的客群，對於制式化保單滿意度也較低。『自由配』即是因應習慣在網路上行動、追求高度消費自主性、熱愛主動參與的『數位原生世代』而生，平台的自主、透明特性賦予了用戶另一項個人保險選擇與投保體驗，也有望能輔助業務員拓展通路、觸及新客群，更加拉近人與保險的距離。」

平台經濟顛覆了既有的消費市場結構與商業模式，當食衣住行育樂都能在線上自在探索與取用，用戶期待保險體驗也能更輕薄無負擔、更容易取用與更淺顯易懂。有鑑於此，國壽「自由配」即是以數據與科技驅動，並植入元件化、平台化基因，以三大特色跳脫保險商品複雜的傳統框架，開創自選保障服務的新商機，顛覆過往「人與保險」的互動體驗。

「自由配」在商品命名上以更白話方式描述，如：「自由配一年定期手術醫療健康保險」、「自由配一年定期意外住院日額傷害保險附約」；在保障內容及投保規定上，也更口語地描述理賠條件、承保年齡及保額範圍，用戶看到什麼就是什麼，讓保單條款不再像天書一樣難懂。

2.保費透明：給付項目與保費清楚明瞭，業界最透明

「自由配」將過往套裝商品拆解成單項保障項目，如：「初次罹患重大疾病（一次給付）」、「12倍長照保險金（分期給付）」、「初次罹患癌症」並列出相對應保費，讓用戶除了現有的套裝商品外，也能根據自身需求，在平台上自行組合所需保障並調整保額，在預算內輕鬆搭配出理想保單。

3.組合簡單：專業顧問協助，輕鬆配出理想保單

「自由配」讓保險就像樂高一樣，可以自己組裝保單，也可以選擇人氣套餐再進行項目調整。如過程中有任何疑難雜症，也能透過「自由配」獨有的真人客服顧問提供中立客觀的商品諮詢與引導。有別於傳統銷售顧問，真人客服顧問不主動推銷，讓用戶可以無壓力瀏覽與選擇商品，想問就問零距離。