升息加速、疫情干擾 低波動抗震是投資關鍵

美國聯準會（Fed）宣布可能加快升息腳步，同時變種新冠肺炎病毒Omicron持續肆虐，引發近期金融市場動盪不安，今年來漲多的股市紛紛高檔拉回修正。瀚亞投資表示，按照過去經驗來看，進入升息循環階段，各類型資產波動度增加，想要降低波動干擾，必須從分散風險做起，建議投資人布局平衡型基金，並且挑選波動度穩定且較低的標的。

展望2022年第一季投資環境，瀚亞投資指出，就基本面來看，全球經濟成長動能持續，預計將延續「股市優於債市」的基調。只是隨著利率開始走升，各類型資產輪動將加速，未來操作難度增加，建議投資人將核心部位投入平衡型基金，追求收益成長的同時，也能達到保護下檔風險。

跨國投資-平衡型基金波動度。圖／瀚亞投資提供

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，過去幾年平衡型基金蔚為風潮，主要是投資人意識到風險控管的重要。再者，現階段全球股市、債市位階都處於歷史相對高檔位置，預計在寬鬆環境逐步收緊下，未來再大幅走強的機率低，各類型資產回歸正常漲跌，看好平衡型基金可以抓住不同資產輪動機會，成為投資市場主流商品。

以瀚亞多重收益優化組合基金為例，操作風格重視下檔風險控制，期望在低波動度下追求超額報酬。投資標的涵蓋股票、投資等級債券、高收益債券，以及多重資產。根據Lipper資料統計，截至2021年12月30日，該基金近1年波動度為3.29%，低於跨國投資-平衡型基金同類型平均的5.69%；近2年與3年波動度分別為9.33％、7.89%，同樣低於同類型基金平均的12.48%、10.67%。能有此成效，主要來自分散布局低相關性資產，以及納入具有防禦性效果的高品質債券部位。