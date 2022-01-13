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佳世達簽署永續連結貸款 致力永續發展

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

佳世達（2352）宣布，已分別與玉山銀行星展銀行台北分行簽署永續連結貸款，未來將持續致力永續發展。佳世達去年聯貸案首度連結ESG永續指標，並陸續完成兩項永續連結貸款案，總貸款額度約140億元。

佳世達和玉山銀行已簽署兩年期、10億元額度的永續連結貸款，同時和星展銀行台北分行簽署兩年期、3,000萬美元（約新台幣8.3億元）永續連結貸款，均將在貸款期間內，追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。再加上日前由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦的120億元聯貸案，合計目前連結ESG指標的貸款額度約140億元。

佳世達董事長陳其宏表示，從2009年的企業社會責任報告書均經第三方認證，多年來在「邁向永續環境、經營夥伴關係與落實公司治理」的三大ESG面向均訂定永續指標並積極落實。

他指出，佳世達也推動大艦隊夥伴共同發展與落實永續指標，推動減碳、節水、節電、減廢等綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈指標，最近三年在公司治理評鑑上更維持前20%的優等生。

佳世達 星展銀行 玉山銀行 聯貸案

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