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星展完成第七件永續連結貸款 佳世達2年3000萬美元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行宣布與佳世達科技簽署「永續連結貸款」。圖/資料照片
星展銀行宣布與佳世達科技簽署「永續連結貸款」。圖/資料照片

星展銀行台北分行今天宣布與佳世達科技（2352）簽署2年期3000萬美元（約為新台幣8.3億元）「永續連結貸款」，此為星展簽署的第七件永續連結貸款案。對佳世達科技來說，可藉此帶動旗下多個事業體，共同落實永續發展目標，擴大影響力，並與星展一同邁向永續。

此次星展銀行台北分行與佳世達科技簽署的永續連結貸款，協助電子產品製造起家的佳世達科技，將永續納入企業整體之業務發展策略。佳世達科技近年透過併購不同產業的隱形冠軍，至今已整合數十家企業，橫跨多個產業領域，包括顯示器、投影機等資通訊產品、醫療服務與醫療設備耗材、智能解決方案與5G網路通訊等多元事業布局。

星展銀行台北分行將在貸款期間內，追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。佳世達科技旗下各子公司，除將共享集團資源、發揮專業分工外，也將朝向集團訂定之永續願景而努力，如降低溫室氣體排放量、用電 、用水、廢棄物回收再利用及公司治理評鑑等。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續議題為星展集團重要的策略目標，期許自己成為「負責任的銀行」推動綠色創新，近年在我們不斷倡導下，永續已經逐漸融入台資企業經營方針之中，以更友善方式降低企業經營對環境的衝擊，以平衡經濟發展與環境保護，星展相當樂見更多的企業建立永續發展意識，加入響應綠色融資的行列。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展與佳世達科技具有長久穩健的業務往來關係，其也是極少數以跨產業經營的企業簽署永續連結貸款，透過集體的努力，讓集團旗下各公司共同朝向永續的目標邁進。星展不僅為台灣首家推出永續連結貸款的銀行，到目前為止也已與七家企業合作永續連結貸款，深獲企業客戶認同與肯定。

佳世達科技為橫跨資通訊產業、醫療、智能解決方案及網路通訊事業的全球科技集團，在液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地位，近年更以「大艦隊」營運模式，策略聯盟符合永續發展概念產業裡的隱形冠軍，積極發展高附加價值事業。佳世達科技營運績效日益顯現，合併營收連續四年創下歷史新高，也將帶領大艦隊成員持續發展，運用集團整體供應鏈加乘之永續效應，不僅強化子公司永續表現、提升ESG管理績效，也將擴大社會影響力、創造企業長期價值。

佳世達 星展銀行 顯示器

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