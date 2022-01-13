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佳世達簽署永續連結貸款 致力永續發展

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

佳世達科技（2352）今（13）日宣布，已分別與玉山銀行星展銀行台北分行簽署永續連結貸款，未來將持續致力永續發展。佳世達去年聯貸案首度連結ESG永續指標，並陸續完成兩項永續連結貸款案，總貸款額度約140億元，除彰顯佳世達致力永續發展的決心外，更顯示金融業夥伴亦在綠色金融領域不遺餘力，展現密切合作的夥伴關係。

佳世達和玉山銀行已簽署兩年期、10億元額度的永續連結貸款，也和星展銀行台北分行簽署兩年期、3,000萬美元（約新台幣8.3億元）之永續連結貸款，均將在貸款期間內，追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。再加上日前由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦的120億元聯貸案，合計目前連結ESG指標之貸款額度約140億元。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達從2009年的企業社會責任報告書均經第三方認證，多年來在「邁向永續環境、經營夥伴關係與落實公司治理」的三大ESG面向均訂定永續指標並積極落實。佳世達也推動大艦隊夥伴共同發展與落實永續指標，推動減碳、節水、節電、減廢等綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈指標，最近三年在公司治理評鑑上更維持前20%的優等生。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續議題為星展集團重要的策略目標，期許自己成為「負責任的銀行」推動綠色創新，近年在不斷倡導下，永續已經逐漸融入台資企業經營方針之中，以更友善方式降低企業經營對環境的衝擊，以平衡經濟發展與環境保護，星展相當樂見更多的企業建立永續發展意識，加入響應綠色融資的行列。

佳世達持續致力永續志業，從2007年發布第一本企業社會責任報告書以來，獲得各界肯定，2021年榮獲台灣永續獎多項大獎，入選富比士全球最佳雇主以及連續三年蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主。未來佳世達將帶領艦隊成員，聚焦四大營運方向持續發展，並運用集團供應鏈加乘永續效應，以擴大社會影響力、創造企業長期價值。

佳世達 玉山銀行 星展銀行

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