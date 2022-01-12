開發金限制員工權利新股發出 經理人全數交付信託
開發金控（2883）暨旗下子公司今（12）天有上百位經理人申報持股信託，主因開發金去年決議實施限制員工權利新股，在完畢各項申請與作業程序後，今天分配經理人股數並交付信託，因此產生上百筆的申報轉讓持股紀錄。
開發金是在2021年4月底董事會通過限制員工權利新股發行辦法，將經理人的新股配發的各項衡量指標與公司的策略目標結合，在三年後衡量指標達標後，才能夠按照分配取得股票交易，在三年績效期間屆滿前這些分配股票屬遞延既得，也就是在相關條件達成前須交付信託，不能讓經理人真的取得自由交易，因此今天分配限制員工權利新股全數交付信託。
根據開發金的限制員工權利新股發行辦法，本次限制員工權利新股三項衡量指標為未來三年股東總回報率、普通股權益報酬率（ROE）、每股稅後純益（EPS)，三年後開發金必須三項指標均進入金控前四名，經理人才能拿到全數分配到的限制員工權利新股，否則依達成率將減少分配，若在第九名之後則不分配。
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