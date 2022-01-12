預期今年將升息 273天期國庫券得標利率大漲

預期中央銀行今年將升息，市場利率緩步走升。央行今（12）日受財政部委託標售273天期國庫券，金額為350億元，得標利率落於0.348%，較去年9月的同天期國庫券大漲14.4個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

銀行資調主管表示，距離農曆春節只剩下半個多月，目前為止市場資金仍屬充沛，暫時未見短期利率大彈跳情況，因市場資金尚屬寬鬆，最後得標利率落於0.348％，略低於市場預期的0.36%。

央行資料顯示，今日標售的273天期國庫券，金額350億元，全數由銀行業吃下，證券、票券與保險業均空手而歸。

銀行主管還說，剩下半個多月，就要進入長達九日的農曆春節連假，但截至目前為止，市場資金依舊寬鬆，不少銀行均樂意提供跨月拆款，因此，金融市場利率走勢相當平穩。

但也有銀行主管認為，雖然近日市場資金並未出現緊俏現象，但農曆春節將至，接下來有兌換新鈔需求，銀行會保留較多的庫存現金，且長達九天的連假向來是資金需求旺季，銀行在資金調度上也會更謹慎小心。

大型國銀主管表示，央行總裁楊金龍先前透露，若美國升息，且國內達到數項升息條件，央行很可能在今年內將2020年3月調降的1碼（0.25個百分點）利率調升回去。受央行未來將升息的預期心理影響，就算市場資金寬鬆，利率也難以再往下掉，未來很可能呈緩步走揚趨勢。

銀行資調主管指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二在美國參院銀行委員會聽證會講的相當明白，聯準會需要迅速讓寬鬆措施退場，而大幅縮減資產負債表將是一個極關鍵的工具。不過他強調，決策者仍在討論縮表的方式，可能需要多達四次政策會議才能做出決定，市場人士視此為比聯準會上次會議紀錄溫和的論述，於是美元應聲走貶，美股大漲。