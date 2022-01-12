堵境外ESG基金「掛羊頭賣狗肉」 金管會出手

為避免「漂綠」、名實不符的境外ESG基金來台募集發行、賣給國內投資人，金管會今(12)日宣布境外ESG基金揭露事項審查的8項規範，目前在台19家總代理、共64檔的境外ESG基金都需遵守，若其公開說明書未完整揭露，得限期半年內補正並報金管會核准。

為求境內外基金監理一致性，境外ESG基金8項揭露規範，均比照境內基金，包括要求持有ESG投資標的，需佔基金淨資產6成以上等，金管會則希望可達7成。

最大差異是，因境外基金是英文名稱，若揭露內容不符ESG基金規範，金管會則要求「中文更名」並加註本基金非屬ESG境外基金的「警語」，提醒投資人。

未來投資人想知悉「真正」的境外ESG基金，將有兩大管道。一是，在集保中心的基金資訊公告平台，將增設「境外基金ESG專區」，最快2022年第一季底前設立，經金管會核准的境外ESG基金也會即時列入該專區。

二是，金管會也要求，境外基金總代理人募集發行ESG基金後，應在每年度結束後兩個月，在總代理網站上揭露定期評估資訊，供投資人參考。

近年ESG（環境、社會、治理）投資趨勢抬頭，標榜ESG基金大行其道，連香港也有60檔ESG基金。為避免ESG基金「掛羊頭賣狗肉」欺騙投資人，金管會在2021年7月先對境內基金、增設ESG揭露事項審查的8項規範後，今天宣布境外基金也納管。

這8項規範包括，一是投資目標與衡量標準，二是投資策略與方法，三是投資比例配置，四是參考績效指標，五是排除政策，六是風險警語，七是盡職治理參與，八是定期揭露，金管會將會在申請補正時審查把關。

其中要求境外ESG基金持有ESG投資標的，需佔基金淨資產6成以上，但金管會希望可以達7成。相關官員說，因國外ESG基金的投資ESG個股投資比重都是7成，目前國內標榜「ESG基金」持股ESG股票都有超過6成，但證期局希望可達7成。

據金管會到2021年11月底統計，共19家境外基金總代理人共發行64檔ESG基金，國內投資人投資金額達1061億元，也因新ESG揭露審查規範才剛公布，目前尚未有新核准的境外ESG基金。