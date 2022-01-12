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公股行庫加強防疫 臺銀機場櫃員篩檢結果出爐

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
桃園爆發本土疫情，今（12）日更傳出聯邦銀行位於中壢的健行分行三名行員確診，顯示疫情已蔓延至金融圈，令據點遍布全台的公股行庫嚴陣以待，總行也紛紛下令要強化防疫措施。記者季相儒／攝影
桃園爆發本土疫情，今（12）日更傳出聯邦銀行位於中壢的健行分行三名行員確診，顯示疫情已蔓延至金融圈，令據點遍布全台的公股行庫嚴陣以待，總行也紛紛下令要強化防疫措施。記者季相儒／攝影

桃園爆發本土疫情，今（12）日更傳出聯邦銀行位於中壢的健行分行三名行員確診，顯示疫情已蔓延至金融圈，令據點遍布全台的公股行庫嚴陣以待，總行也紛紛下令要強化防疫措施。

面對來勢洶洶的Omicron變種病毒，國銀龍頭臺灣銀行採取數項措施，包括向同仁加強宣導要趕緊打疫苗，同時在中央疫情指揮中心要求下，臺銀在桃園與松山兩個機場的分行櫃員已全數接受篩檢，檢驗結果都是陰性。

此外，臺銀一直以來均落實相關防疫措施，包括實名制、量體溫，總行與分行員工每天上午、下午都會全員測量體溫，盡力做到滴水不漏。

至於全台據點最多的合作金庫銀行，總行已發函給位於桃竹苗地區的分行，除加強客戶實聯制外，也要落實體溫測量及噴灑酒精，並加裝隔板、備妥防護衣、防護頭盔，為同仁提供必要的防護裝備。

土地銀行指出，在疫情期間都持續謹慎管理全員量體溫、客戶實聯制及確實戴口罩、勤洗手等相關防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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