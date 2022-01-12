美少女戰士月光權杖原版呈現 精裝版送禮收藏皆宜
美少女戰士是七年級生的共同回憶，經典台詞「我要代替月亮懲罰你！」，更讓人印象深刻，悠遊卡繼去年推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖(少女版)」後，再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖(精裝版)」，擁有18公分的身長，搭配精裝禮盒，送禮收藏皆宜。
美少女戰士在台灣擁有廣大的「美戰」粉絲，除了周邊商品應有盡有外，連主題咖啡廳都有，其中，月光權杖更是水手們手中主要的武器；悠遊卡神還原經典權杖，推出18公分的史上最大悠遊卡，感應時權杖中心還會發出三色光芒，彷彿置身經典卡通中的變身情節，體驗滿分。
自1月18日11時起至1月24日止，「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖(精裝版)」在momo購物網開放限時不限量預購，每個售價1,799元，附有精緻盒裝，自己收藏或是送禮，都是讓美戰迷尖叫的首選。
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