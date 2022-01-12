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隔離確診加接種疫苗一起保 兆豐網路投保只要672元

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
兆豐保險特別推出「防疫兆護」新方案，提供防疫險及疫苗險的雙拼保單。圖／兆產提供
兆豐保險特別推出「防疫兆護」新方案，提供防疫險及疫苗險的雙拼保單。圖／兆產提供

台產防疫神單即將到期失效，各家業者蓄勢待發搶商機。繼和泰產險推隔離賠10萬元的防疫險又草草下架後，兆豐保險推隔離確診與疫苗險一起保的新方案，網路投保只要672元，比分開保還便宜。兆產高層表示，隔離理賠2.5萬元，應足以填補隔離風險，且新方案不限新冠肺炎及新冠疫苗，所有法定傳染病及疫苗都適用。

變種病毒Omicron肆虐全球，桃園機場本土群聚已擴大至社區感染，部分校園宣布停課，疫情指揮中心亦於7日宣布將第三劑新冠疫苗間隔縮短為3個月，呼籲民眾儘速接種第三劑，以對抗來勢洶洶的Omicron病毒。

年節將近，返國、返鄉人潮眾多，本土疫情不穩定，且去年國人瘋搶的防疫神單即將到期，兆豐保險建議可選擇全新方案「防疫兆護」，提供防疫險及疫苗險的雙拼保單，承保範圍包含因法定傳染病的隔離、確診以及接種疫苗的不良事件住院費用、身故保障，網路投保保費只要672元即可享有雙重保障。

兆豐保險表示，新方案保障不限Covid-19，舉凡流感、百日咳、肺炎鏈球菌等其他國內疫苗也有保障，在接種疫苗後28天內因不良事件致住院或身故保險金都可予以理賠。自12月中旬推出以來，網路投保件數占比超過7成，隨近日疫情再次升溫，1月份每日投保件數已有翻倍成長的趨勢，顯示民眾重視疫情的發展，重新檢視保單為自己規劃防疫保障。

除疫苗險不限Covid-19外，兆產「防疫兆護」方案將去年的隔離一萬元實支實付，提高到25000元定額給付，投保最低年齡15歲以上，降為3歲以上。兆豐保險強調，今年只要在兆豐保險網路投保平台填寫資料，免除接觸上的風險，今天投保隔日生效，快速方便又即時。

疫苗 保險金

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