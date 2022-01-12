可轉債風青二競拍認購倍數創紀錄 中信證主辦
風青實業股份有限公司（2061）發行有擔保可轉換公司債「風青二」(債券代號20612)，由中國信託商業銀行擔保、中國信託綜合證券主辦競價拍賣，成果亮眼、再創佳績，合格投標總數量8,057張，超額認購倍數高達9.48倍，創可轉債競拍以來最高超額認購倍數紀錄。
風青二今(12)日以承銷價118.94元掛牌，股價表現強勁，開盤即以漲停價130.8元開出，後勢看漲。
風青生產傳統產業所需絕緣線材，近年因應全球產業迅速變化，致力於企業轉型並開發客製化產品，日前成功開發的產品包含完全絕緣線(FIW)、聚醯亞胺膜(PI膜)包線、鐵氟龍高溫線等，因具有高穩定性、耐高溫、抗高壓、抗輻射和高功率等優勢，可應用在5G通訊、工業電子、新能源汽車充電基礎設施相關新興領域，新產品帶動下，優化公司產品結構，成功提升整體毛利率和獲利能力。
風青的新產品已取得美國、德國等多國的安全規格標準認證並陸續出貨，風青長年耕耘中國大陸市場，新產品亦已打入中國大陸新型基礎設施建設(簡稱「新基建」)和電動車市場，現在正積極開拓歐盟市場，運用自有優勢，如短交期、高彈性和多樣化優質線材產品等。
風青成功掌握產業趨勢及商機，帶領品牌進入高競爭性、高毛利的商業模式，在新基建、物聯網和新能源汽車的發展趨勢下，新一代先進絕緣材料潛在龐大商機，未來獲利可望上揚。
隨著5G及電動車產業的發展趨勢，中國信託證券積極協助企業於資本市場籌資，包含：敏實集團轉投資公司精確（3162）於去年10月現金增資、淳安電子（6283）於去年11月發行3億元可轉債，以及本次主辦之風青二，吸引投資人踴躍參與，競拍成果亮眼。
中信證券承作之可轉債競拍案屢創佳績，承銷實力有目共睹，為企業採可轉債競拍方式籌資之最佳承銷商。
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