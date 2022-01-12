康健人壽推醫起守護防癌定期險 結合健康外溢

康健人壽今(12)日表示，推出全新的醫起守護防癌定期險，無論是初次罹癌或是續次罹癌皆有保障，如罹患特定癌症更可獲得額外給付，保單同時結合健康外溢概念，鼓勵保戶維持健康體況以享有保費折扣。

以保額100萬元為例，投保第二年起罹患初期或輕度癌症，可獲整筆給付10萬保險金；如罹患重度癌症，不僅可獲整筆給付50萬保險金做立即性的醫療支出補貼。例如：罹患特定重度癌症像是大腸癌、攝護腺癌、子宮頸癌、卵巢癌等，還可另獲額外整筆給付的50萬保險金，以及每月1萬、保證給付60個月的照護金，可做為後續治療和生活補助。

此外，凡罹患重度癌症，立即豁免續期保險費且保單持續有效，減輕罹癌後的負擔。初次確診重度癌症起，每經過二年(含)以上再次確診重度癌症，無論是原有癌症持續、復發、轉移至其他部位或是確診新癌症，則可獲得續次重度癌症保險金10萬。

康健人壽鼓勵保戶透過維持健康體況，以擁有更健康且更安心的未來，提供免費健康檢查一次，保戶維持良好體況且健檢結果達標，可享10%的保費折扣，作為健康促進獎勵金。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，癌症治療衍伸出龐大費用，不少人甚至因罹癌導致收入中斷，許多家庭因此背負沉重經濟負擔。

康健人壽不斷致力於透過產品優化，為國人建構更完善的防護網，在健康亮起紅燈時不至於拖垮生活。2022年推出的醫起守護定期防癌險，一次補足罹患癌症所需保障，除了罹癌給付整筆保險金，後續治療所需的照護金也為保戶準備好，且於保單內加入健康外溢概念，鼓勵保戶透過維持自身健康體況，並享有保費折扣，透過層層防護讓更多家庭無憂迎向更健康、更幸福、更安心的未來。