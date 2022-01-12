北富銀推「數位兒童帳戶」、「奈米存」 親子理財更便利

年節將近，孩子們最期待的除了放假，莫過於能夠收到長輩給的壓歲錢，身處數位時代，孩子將面對更多外界消費刺激，父母可以趁此機會進行理財教育，協助子女養出「高財商」體質。為了方便家長們展開理財教育大計，台北富邦銀行全新推出「數位兒童帳戶」，只要備好證件，就能輕鬆透過網路為孩子開立屬於自己的小富翁帳戶，同時北富銀還推出2%活儲優利及美元優利定存方案，爸媽可以趁連假期間與孩子一同規劃紅包理財，培養孩子理財好習慣，用小錢滾出大財富。

不少家長會將孩子的壓歲錢存在自己的帳戶裡「代管」，北富銀建議，如果希望讓孩子建立對理財的關注度與責任感，首要之務就是先為孩子開立屬於他們的帳戶，除了紅包之外，平常的零用錢、獎勵金等也都可以存放到這個帳戶裡，當孩子擁有歸屬感和自主權，才能真正有效內化出良好的用錢習慣。過去如果要開立兒童帳戶，需要父母雙方臨櫃辦理，流程相對比較複雜。現在有了數位兒童帳戶，只要子女年滿7歲以上且領有身分證，父母就能利用線上開戶流程，輕鬆完成未成年子女的開戶申請，非常便捷。

數位兒童帳戶可以透過網路或行動銀行辦理定存、換匯等基本功能，也能進行投資理財如購買基金、奈米投等理財產品，但要注意，依據父母驗證安全強度的不同，在轉帳上會有不同限制，父母可先從帳戶未來運用性來思考，決定適合的驗證方式。此外，父母在開戶時也可以同步申辦簽帳金融卡及綁定行動支付工具，孩子還小時金融卡可先由父母保管，有提領現金或支付需求時再指導孩子操作，讓孩子有參與感；當子女較大並對財務有一定概念後，就可以把金融卡交給孩子自己保管，讓孩子練習自主管理，培養對財務負責的態度。

至於收到的紅包該如何運用？北富銀建議，不論總金額大小，都可以分成「獎、存、增」三包，首先「獎」是激勵，父母可以跟孩子一同回顧今年那些地方做得特別好，從紅包中分出一部分讓孩子購買喜歡的禮物，給予孩子正向回饋。「存」的部分則是教導孩子了解現金流的重要性，無論進行消費還是投資，都必須在帳戶留有一定現金流當作應對緊急狀況的儲備。父母可以根據孩子平日的零用錢額度，從紅包中保留3至6個月的零用錢做定存或活存，讓孩子知道這筆錢平時不能用，必須到特殊狀況才能動，從小養成預先規劃的觀念，有助於未來計畫性消費。

北富銀也特別為數位帳戶推出「奈米存」活儲優惠，自即日起至6/30，只要新開立富邦數位帳戶並在網行銀完成投資風險偏好問卷，或是在新開立數位帳戶時同步申辦簽帳金融卡，綁定指定行動支付且完成任一筆消費，就可以自次月起享有活儲2%的優惠利率至12/31，父母可以陪同孩子一起完成這些任務，透過操作引導孩子了解存款、風險和支付等基礎金融知識。

最後「增」是指增值，隨著物價攀升，紅包如果沉睡在帳戶裡，長大的速度跟不上通膨，實際購買力就會貶損。壓歲錢扣除獎勵和儲蓄，剩下的部分就可以由父母陪孩子一起挑選合適的投資標的，以北富銀「奈米投」為例，投資門檻低，只要35美元就能開始理財，並且操作介面清爽易懂，每一檔投資標的資訊與投資組合變動都能在計劃中清楚呈現，方便父母定期帶著孩子檢視投資績效、討論投資組合，是相當適合親子理財的入門工具。

同時，「奈米投」主要佈局在全球ETF，績效相當穩健，截至2021年底有超過92%的客戶獲得正報酬，投組平均年化報酬率達到10.6%，無論是想為子女長期儲備教育資金，還是幫助孩子用紅包滾出人生第一桶金，都可以選擇「奈米投」作為實現目標的工具。

家長可以從紅包中先將未來12月的投資金額預留下來，換成美元並承作短期定存，作為後續定期定額投資的資金。即日起至1/28(TBC)，北富銀推出限時美元優利定存方案，透過富邦行動銀行「美元優利」專區，以新台幣活儲帳戶換匯並承作定存，可享1%美元定存優惠利率及換匯3分優惠，有需要的民眾可以及早換匯，在資金短期停泊期間享受更好的利息收益。

北富銀表示，這些紅包理財建議不僅適用於親子，也相當適合剛踏入職場的社會新鮮人參考。理財沒有捷徑，透過科學、理性的方式管理資產，從日常生活中落實計畫性消費，養成定期儲蓄和投資的良好習慣，就是掌握財富之鑰最穩健的方式。