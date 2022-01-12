搶先布局高齡社會的信託服務 信託公會邀專家開講

為使信託業會員瞭解在高齡社會下可發展的信託服務型態，以及金融科技如何應用於信託領域，信託公會今(12)日舉辦研討會，邀集專家共同與信託業高階主管們探討這項熱門議題。

信託公會雷仲達理事長表示，依衛生福利部2019年的研究與統計，因罹患失智症而有就醫需求的比率，會隨患者年紀老化而增加，例如65歲以上長者就占失智症就醫人口的九成六。所以一名高齡失智者，其對醫療照護與周邊支援的需求也會更加依賴。信託就很適合為高齡失智者的個人財產保障與支援需求，提供守門員與好管家的角色。

信託公會注意到這個社會趨勢，為讓信託業者能為高齡者扮演好稱職又聰明的好管家，延請台灣大學法律系教授黃詩淳，以比台灣早步入超高齡社會的日本新近發展的信託商品為研究對象，為我國信託業發展高齡社會信託商品的方向提出建議。

活動也請銘傳大學金融科技創新研究中心執行長李智仁，為信託業務如何應用金融科技工具提出分析，也透過這場研討會的機會讓信託業主管們能吸收新的概念與想法。

雷仲達提到，從高齡者的需求出發，是信託業者在研發服務或商品時該思考的基礎，佐以金融科技工具的應用，除了可以讓信託服務一樣溫暖，還可以更聰明，也希望藉此讓信託更普及。

信託公會秘書長呂蕙容提到，已有信託業者結合線上申請與查詢平台，運用行動科技簡化申辦流程，讓高齡客戶更願意利用身邊手機就可以使用信託服務；也有照護業者結合金融科技，以信託支付為核心將多種照護服務結合，讓需要照顧服務的高齡者能利用手機就可有一站式服務。

這些愈來愈多信託服務應用金融科技所涉及的法制配套，例如個人資料保護法、金融機構資料共享指引等，由李智仁在研討會中為業者分析。

失智失能高齡者常遇到的財產保障等法律問題，也是愈來愈受民眾關注的議題；黃詩淳除介紹日本信託業者近年來因應高齡社會所開發的各項信託服務供與會的信託業者參考外，以其法律專業分析如何為失智失能高齡者妥善處理財產，黃詩淳也建議運用金融科技、發展異業合作，以信託建構高齡者安養的友善環境。

呂蕙容指出，面對核心客戶逐漸年老，信託業者可參考日本金融機構運用金融科技的作法，與金融科技業者跨業結盟或自行研究設計符合高齡者需求的商品，透過提高服務品質來提升差異化與競爭力及客戶的黏著度，如建置生物認證系統來減輕高齡者記憶密碼的困擾、開發各種關懷問候App來保障財產安全、透過監視器影像與演算法，偵測金融詐欺的警告通知系統。

高齡者可能面臨行動不便或是記憶衰退的情況，可以研究是否能將高齡者的金融相關資訊，例如財產目錄、存摺之保管等，與可信賴之人共享的可視化服務等，有助於高齡者及生理缺損人士取得金融服務；或利用數據辨識客戶真意避免犯錯等，都是國內信託業者未來可研議發展的做法。