網路投保台灣人壽旅平險 34元可買100萬保障

台灣人壽今(12)日表示，推出網路投保旅平險方案，以個人三天兩夜台中走春之旅為例，網路投保旅平險保障100萬元意外身故/失能理賠，及10萬元傷害醫療(實支實付)理賠保障，所繳保費僅34元。

若是五天四夜高雄返鄉之旅，網路投保旅平險保障300萬元意外身故/失能理賠及10萬元傷害醫療(實支實付)理賠保障，所需保費僅137元，平均一天不到28元。

若有出國探親、海外出差留學等需求，以30天行程為例，網路投保旅平險保障750萬元身故/失能理賠、50萬元傷害醫療(實支實付)理賠保障，以及50萬元海外突發疾病醫療(實支實付)理賠保障，所需保費平均一天不到38元，相當經濟實惠。

台灣人壽旅平險推出多元投保管道，其中網路投保是目前最快速且可減少人與人接觸的投保管道，具備三大好處：

一、24小時線上隨時投保，三分鐘即可完成，投保後一小時，保障立即生效。 二、網投方案CP值高，不分國內外單日保費新台幣22元起，即享有基本保額100萬元的意外身故及失能保障，若旅途中因搭乘大眾運輸發生意外身故/失能或有重大燒燙傷情形，每100萬元保額還有單項最高25萬元理賠金加倍給付。 三、投保海外旅平險，享有專屬24小時海外緊急援助服務，上限高達3萬美元，並提供門診、急診、住院醫療給付項目完整保障，美加地區海外醫療係數更加倍至300%。

台灣人壽表示，近日疫情升溫，境外移入確診人數持續攀升，保戶仍應做好個人與家人防疫措施，減少群聚，旅遊安全不輕忽，台灣人壽提供多元投保管道，個人投保可上台灣人壽官網自行網路投保，若需幫家庭成員投保，則可透過台灣人壽的平安CallCall卡會員電話投保，亦可經由台灣人壽LINE官方帳號預約投保，或撥打服務專線0800-03-1680。

為回饋保戶，即日起至2月28日，完成台灣人壽網路投保，除早鳥投保送好禮外，更有機會抽中AirPod 3等活動，另透過LINE旅遊平台投保，亦可參加上述網投好康活動，更可獲得LINE POINTS點數回饋。平安Call Call卡會員只要完成電話投保就可抽萬元購物金等好禮。