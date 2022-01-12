年終獎金複利放大 第一金人壽再給虎年紅包

迎接虎年之際，第一金人壽今(12)日建議，民眾透過方便的網路投保平台，以利率變動型年金保險搭上複利滾存列車，為自己存下未來驚喜的一桶金。

因應今年福虎年，第一金人壽也為投保民眾及網路會員推出多項優質好禮，除了幫你放大年終獎金，也讓民眾趁機賺紅包，還有機會抽到最新Switch及飯店住宿券等好禮。

以今年1月利變年金險宣告利率1.95%來看，身為上班族的小君若用年終獎金投保第一金人壽E享利利變年金險，一次轉帳繳納30萬元保費，保險期間若宣告利率維持1.95%不變，以複利計算，第十年年末保險價值準備金將達到35.9萬元，第15年年末保單價值準備金則達39.5萬元。即使看起來不多的年終獎金，只要善用複利效果，都能為未來創造出意想不到的財富。

迎接金虎年到來，第一金人壽網路投保平台即日起至3月11日，趁勢推出「金虎招財紅包來，網住富貴虎氣」活動，首波好禮邀請大家加入網路投保平台，手刀成為新會員免抽獎就能馬上拿到7-11紅包。

第一金人壽總經理林元輝表示，當前民眾以網路平台投保的好處多多，網路投保平台不僅操作方便省時、簡單易懂，民眾可趁著此波活動加入會員拿紅包。

網路投保E享利或E刷得利利變年金險，可選擇彈性繳費機制，以固定投入的定期定額，或機動加碼不定期不定額方式，依據自己當下經濟情況，靈活規劃資金，省事又有效率。

活動期間，利用網路投保平台不限險種、新契約單筆保費滿1,000元，即有機會參加最新Switch抽獎活動。若購買年金險，活動期間每累積5萬元，還多一次Switch抽獎機會。2月17日前完成投保利變年金險，再抽福容飯店雙人房住宿券，並獲得加碼600至6,000元紅包禮的抽獎機會。投保E享利利變年金險，最高還有機會抽到6,000元即享券。