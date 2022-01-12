2022全球環境變動 台新人壽籲備足家庭財務雙保障

2021年儘管挺過疫情升溫、貨運塞港、供應鏈斷鏈、缺料及通膨隱憂等帶來的衝擊。然而新的一年全球受到新變種病毒Omicron肆虐、市場升息的預期以及通膨的壓力，仍為金融環境埋下動盪不確定因子。

在全球市場環境充滿不確定性下，民眾面對資產隨著環境動盪起起伏伏，如何強化資產配置力，保險保障就顯得更加不可或缺，擁有高額足備的保險保障計畫，才能建構家庭長期資產配置的安定力。

台新人壽總經理邢益華今(12)日表示，展望2022年最大的市場風險，第一是升息、第二是通膨，應對世局的無常以及詭譎多變的財務衝擊，歲末年終正是民眾進行資產檢視及調整配置的好時機，且目前美元匯率位於相對低點，建議民眾不妨靈活運用年終獎金或紅包資金，提前布局美元計價的保險商品，在累積資產之餘，也能備足家庭和財務雙重保障。

在抗通膨方面，台新人壽的金豐盛利率變動型美元終身壽險，具備四大特性，包括：投保年齡涵蓋最廣、規劃投保金額最具彈性、一次躉繳終身保障的簡單性、美元收付的資產配置和有機會享增值回饋分享金，將能協助消費者穩健累積財富。

以50歲男性投保保險金額10萬美元為例，躉繳保費12萬1,640美元，經高保額0.9%折扣後，實際年繳保費為12萬545美元。

假設未來各保單年度宣告利率維持3.09%之前提下，增值回饋分享金選擇增額繳清保險金額，至80歲時，保單價值準備金預估約為28.9萬美元。

貼近社會脈絡與客戶需求，台新人壽也提供高保障美元利變壽險的新選擇，以金富傳家利率變動型美元終身壽險協助消費者做好風險規畫、安心照顧家人生活，更將關愛之心傳續給子孫後代。

同樣以50歲男性投保保險金額10萬美元為例，繳費期間兩年，表定年繳保費2萬5,840美元，經高保額1%折扣及轉帳1%折扣後，實際年繳保費為2萬5,326.18美元。

假設未來各保單年度宣告利率為3.20%，增額回饋分享金選擇增額繳清保險金額，到國人男性平均壽命78歲時，若不幸身故，其身故保險金預估約接近11萬美元，是一張能符合民眾需求的高保障利變終身壽險保單。

金富傳家利率變動型美元終身壽險，投保年齡廣，0到70歲皆可投保，投保額度最低3,000美元，最高750萬美元(16歲以下另有投保限額規定)，除可運用於照顧身後家人的生活外，還能透過指定受益人給付順位及分配比率，順利完成財富傳承。

資產配置是理財重要的一環，要創富也要守富，台新人壽除了協助客戶財富增長，同時也藉由分散風險，完整幸福人生的保障，協助每一位客戶和家人在2022年搏得新氣象。