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永豐金今年首波徵才啟動 預計招募60名MA、培訓月領6萬

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行今(2022)年首波徵才起跑！永豐銀行表示，近年推動綠色金融生態圈有成，加上數位金融服務經營成績亮眼，吸引應屆畢業生及社會新鮮人爭相加入，策略人才招募熱度大增、履歷收件數年成長逾3成。

永豐銀行今年首波徵才自即(12)日起展開，預計招募60名MA、人數再創新高；以15個月的完整培訓期，協助新進MA發展數位科技及金融商品之創新規劃、業務拓展等能力，培訓期間月薪至少6萬元起，加計獎金後年薪上看百萬元，為新生代成員全力打造最閃耀的舞台。

永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，凡是TOEIC成績750分以上、擁有碩士以上學歷且工作經驗2年內的社會新鮮人皆可報名，應徵者可依個人志趣與職涯規畫，於八大領域選擇包含資訊資安專才、法金業務專才、金融交易專才、風險管理師、商品設計師、行銷企劃師、數位規劃師、營運管理師等八大類職缺，甄選時將經過職能檢定、單位主管團體面談以及與總經理及決策主管進行最終面談。

為持續拉近與新鮮人的距離，永豐銀行指出，預計3月起將陸續前進全台大專校園博覽會及徵才說明會，包括國立臺灣大學、國立政治大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中山大學、國立中正大學、國立中興大學及永豐金控總部等場次，今年最終場總部說明會於3月24日舉辦，將邀請八大領域處室主管，分享單位發展現況與未來願景。

永豐銀行 徵才

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