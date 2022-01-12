基本工資調升至25,250元 健保費自付額跟著調升

基本工資自今（2022）年起調升至25,250元，時薪調升至168元，健保費也跟著調升，健保署表示，原以24,000元投保的工讀生，投保金額調整為25,250元後，每月要自付健保費392元比調整前增加20元，雇主負擔則增加62元。

健保署表示，基本工資調整時，投保金額分級表下限就需跟著調整。原以24,000元投保的民眾，投保金額調整為25,250元後，每月要自付健保費392元，比調整前增加20元，雇主負擔則增加62元。

此外，健保署強調，若僱用超過三個月短期工作員工，及每日到工或非每日到工但每週工作時數達12小時的工讀生，雇主都要幫員工投保健保。

健保署高屏業務組林淑華組長表示，為簡化投保單位申報作業，目前投保金額為24,000元及25,200元的員工，健保署會主動調整為25,250元；另外員工每月薪資如介於25,201到25,250元，但投保金額為26,400者，可申請調降為25,250元，如於2022年1月31日前申報，可自2022年1月1日生效。

目前最新投保金額分級表及保險費負擔金額表可於健保署全球資訊網查詢（路徑：健保署官網https://www.nhi.gov.tw首頁/健保服務/投保與保費/一般保費計算），請有需要的單位自行下載使用。