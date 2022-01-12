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金融股爆漲、存股族該賣嗎？網：超過10年配息可以賣了

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導

外資大買金融股，昨（11）日金融指數大漲2.6%，金融股成為盤面多頭指標，外資昨日買超金額前10名中，有6檔都是金融股。金融股大漲並爆出了320.7億元的成交量，是去年5月以來的大量。有存股網友就問，要趁現在獲利出場嗎？

外資近5日買超張數前10名中，金融股就占8檔，前2名分別是新光金、中信金；近20日外資買超前10名個股，金融股仍占6檔，前2名是開發金、玉山金。

金融股大漲引起PTT網友詢問，表示是金融奈米戶，當初只是看好金融股穩定配息，所以每個月固定買後就放著不管。但他發現最近金融股暴漲，光價差就超過10年配息，因此詢問其他網友是否要先獲利出場再找時機進場？

網友紛紛表示，「超過10年配息 可以出場了啦」、「出一半」、「都賺爛了 賣一半過年」、「不缺錢放著」、「當然出掉，開發賺爛了」、「高歌離席」、「最後一棒 要出趕快出」。

15家上市櫃金控公司2021年獲利近日出爐，整體稅後純益大賺5,806億元創歷史新高，年增53%，多賺了2,016億元。雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）均賺逾一個股本，獲利5強的另3家金控元大金（2885）、中信金（2891）與開發金（2883），2021年也都比2020年多賺了上百億元。

金融股 外資 中信金

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