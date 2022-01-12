疫情升溫！防疫保單買氣回升 開春十天一天賣750件

據金管會到2022年1月10日止統計，國人投保防疫保單達7541件，平均一天賣了754件，是去年12月平均一天銷售量1660件的一半水準，買氣似乎已經止跌回穩，業者認為，隨本土疫情升溫、加上各業者積極推出新商品，防疫保單有機會再衝一波。

桃園疫情升溫、加上台產去年熱賣的防疫神單也將在今年1月25日到期，保險業者積極推出新防疫保單。

據金管會統計，到2021年底止，全台累計國人投保防疫保單達1,291萬5,820件，2021年12月單月新承保件數為5.15萬件、月減五成，但已較11月買氣驟降七成，降幅已明顯縮小。

防疫保單是從2021年5月本土疫情爆發後，就一路飆漲，5~7月幾乎每個月單月新增承保件數都有250~300萬件左右，8月開始降溫、新增承保件數僅近百萬件。

9月直接腰斬到40~50萬件，10月再降到35萬件，11月則僅剩10萬餘件，降幅達七成明顯擴大，12月新增承保件數續降到5.15萬件，但降幅已縮小到五成，買氣止跌回穩。

2022年前十天，國人投保防疫保單7541件、保費收入730.9萬元，業者說，雖單日銷售量仍未回到12月一天破千張的水準，但後續可期。

防疫保單有兩大類，一是法定傳染病防疫險，對保戶隔離或確診COVID-19做理賠，二是疫苗險，針對施打COVID-19疫苗出現不良反應時，給予醫療保障等理賠。

據金管會統計，到2021年底止，防疫保單累計承保件數1,291萬5,820件，保費收入71.56億元，理賠件數3萬2,528件，理賠金額23.02億元。

而今年開春前十天，防疫保單承保件數7541件、保費收入730.9萬元，理賠件數49件、理賠金額395萬元，短短十天、理賠金額似乎增幅很大，保險局官員解釋，主要是理賠申請多在出院、或是隔離結束後，導致理賠件數和金額有落後的情況。

疫苗險部分，到2021年底止，疫苗險承保件數365萬7,052件，保費收入10.61億元，理賠件數2456件、理賠額1.23億元；開春十天承保件數5,309件、保費收入181.5萬元，理賠件數39件、理賠額210.4萬元，理賠額跳增，也是因為理賠支付地研所致。