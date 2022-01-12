快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

凱基證券獲證交所頒雙獎 積極活絡資本市場的卓越表現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推動上市獲雙獎肯定，由證交所董事長許璋瑤頒獎，資本市場部主管林能顯(左)代表領獎。（凱基證券／提供）
凱基證券推動上市獲雙獎肯定，由證交所董事長許璋瑤頒獎，資本市場部主管林能顯(左)代表領獎。（凱基證券／提供）

凱基證券積極活絡資本市場，榮獲台灣證券交易所頒發活絡經濟獎-IPO籌資金額、活絡經濟獎-IPO市值第二名，秉持以客戶為中心、值得信賴的核心價值，為客戶提供完整優質的投資銀行服務，凱基證券的卓越表現獲主管機關頒獎肯定。

凱基證券致力於輔導並推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌公司涵蓋國內外知名企業，2021年推動已上市櫃掛牌的有穎崴、AES-KY、長榮鋼及台微醫。其中，穎崴為全球前三大邏輯晶片測試座大廠、AES-KY為臺灣電池模組龍頭新普科技旗下車用電池模組廠、長榮鋼為長榮集團內重要鋼構廠、台微醫為高階微創脊椎手術用醫材商，競爭力媲美國際大廠。

另外，輔導績優IC設計公司瑞鼎及知名茶飲連鎖公司聯發國際，2022年初也分別於證交所及櫃買中心掛牌。凱基證券持續以卓越的初級權益發行市場成績，於競爭激烈的資本市場業界中脫穎而出，2021年凱基證券的主辦承銷案件數，統計IPO及SPO加總成果，市占率達17%，再次蟬聯冠軍。

凱基證券資本市場部近年獲獎不斷，繼《財資雜誌》(The Asset)頒發台灣最佳併購案財務顧問、《亞洲金融雜誌》(FinanceAsia)頒發台灣最佳投資銀行（Best Investment Bank）及台灣最佳權益證券發行機構（Best ECM House）獎項後，2021年底再獲頒櫃買中心推動戰略新板最佳合作夥伴獎、戰略新板股票證券商交易競賽活動-流動量提供者最佳參與獎及最佳報價獎第二名，證明凱基證券在資本市場各面向的業務上皆有出色表現。

凱基證券積極協助主管機關健全資本市場發展，同時幫助客戶進入資本市場、並於資本市場籌措資金或進行策略合作、企業轉型，成績優異深獲各界肯定；其服務範疇從為企業客戶提供創業投資資金、上市櫃前籌資及財務顧問、上市櫃規畫以及上市櫃掛牌後國內外資本市場籌資，並擴及到集團資源整合、企業間策略聯盟、企業轉型等全方位的金融服務，打造提供兩岸三地客戶完整資本市場服務的優質平台。

凱基證 資本市場 投資銀行

延伸閱讀

績優中介機構 證交所頒獎

上市公司去年營收逾38兆元 航運業成長最多

證交所學習網 股民按讚

凱基證券債券專業再獲國際肯定 奪《財資雜誌》五大獎

相關新聞

疫情升溫！防疫保單買氣回升 開春十天一天賣750件

據金管會到2022年1月10日止統計，國人投保防疫保單達7541件，平均一天賣了754件，是去年12月平均一天銷售量16...

股東持股5%須立即申報…金管會揪出上市櫃藏鏡人

為提升股權透明度，金管會昨（11）日預告將修改證交法，要求持有上市櫃、興櫃公司5%股東就須立即申報且公告，最快2023年...

通膨升溫 M&G投資看好兩類債券

2022年全球經濟可望持續成長，同時面臨高漲的通膨壓力，為投資市場帶來挑戰。英國基金品牌M&G投資認為，在各國央行利率趨...

不限保戶！國泰挺醫護 醫護人員確診慰問金2~5萬

近期國內新冠肺炎疫情肆虐，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫工作、為民眾接種疫苗，醫療量能仍然面臨嚴峻考驗。國泰人壽以...

下周起到安泰銀行各分行 免費送1萬份發財米

虎年即將到來，傳統習俗中，米缸代表財庫，米亦代表財。銀行、金融機構是大家金錢往來的地方，象徵著聚財，每逢農曆年節銀行發送...

和泰試水溫賣爆 防疫保單又翻紅

去年爆買的台灣產險防疫神單將到期，但近來疫情再起，讓今年新出爐、同樣隔離就賠十萬元的和泰產險防疫險又賣爆，雖然和泰產險防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。