快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

不限保戶！國泰挺醫護 醫護人員確診慰問金2~5萬

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

近期國內新冠肺炎疫情肆虐，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫工作、為民眾接種疫苗，醫療量能仍然面臨嚴峻考驗。國泰人壽以實際行動「力挺醫護」，宣布醫護慰問金方案延長至2022年6月底，針對確診的醫護人員保戶可得到5萬元慰問金、非保戶則可獲得2萬元慰問金，並增加多元健康照護專案，繼續擔任醫護人員最堅強的後盾。

為體諒白衣天使的辛勞，2021年國泰人壽拋磚引玉率先宣布，如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎皆提供「醫護人員慰問金」，保戶提供5萬元慰問金、非保戶提供2萬元，不限保戶皆有保障，為所有醫護人員加油打氣。如醫護人員不幸染疫，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽的服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。截至2021年年底，國泰人壽已給付之醫護慰問金超過600萬元，染疫保戶總理賠金額近3億元。

除「醫護人員慰問金」外，國泰人壽也替民眾規劃多元的保險服務以及健康關懷專案，如透過有醫問服務提供24小時遠距健康諮詢，以及在疫情本土爆發後，動用數百人團隊在短短20天開發推出CVX(Cathay Vision Experience)泰好保服務等遠距保險服務平台，讓保戶可以遠距體驗投保、保全、理賠、保費等服務，創下推出2個月即收到近5萬件投保件數的成績。

國泰人壽提醒，農曆新年連續假期期間，返鄉、出遊人潮眾多且複雜，基本的防疫措施不能少，呼籲民眾勤洗手、做好自我健康管理，養成平日運動的好習慣提升身體免疫力，開心迎好年。

醫護人員 國泰人壽 疫情

延伸閱讀

桃園食品廠398人、染疫童附幼80人完成採檢 全數陰性

佛教僧伽醫護基金捐贈100萬元 攜手苗栗縣政府防疫救助

這波已5童染疫 幼兒感冒有哮吼 提高警覺

柯文哲指示 北市醫護本週打完疫苗第3劑

相關新聞

疫情升溫！防疫保單買氣回升 開春十天一天賣750件

據金管會到2022年1月10日止統計，國人投保防疫保單達7541件，平均一天賣了754件，是去年12月平均一天銷售量16...

股東持股5%須立即申報…金管會揪出上市櫃藏鏡人

為提升股權透明度，金管會昨（11）日預告將修改證交法，要求持有上市櫃、興櫃公司5%股東就須立即申報且公告，最快2023年...

通膨升溫 M&G投資看好兩類債券

2022年全球經濟可望持續成長，同時面臨高漲的通膨壓力，為投資市場帶來挑戰。英國基金品牌M&G投資認為，在各國央行利率趨...

不限保戶！國泰挺醫護 醫護人員確診慰問金2~5萬

近期國內新冠肺炎疫情肆虐，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫工作、為民眾接種疫苗，醫療量能仍然面臨嚴峻考驗。國泰人壽以...

下周起到安泰銀行各分行 免費送1萬份發財米

虎年即將到來，傳統習俗中，米缸代表財庫，米亦代表財。銀行、金融機構是大家金錢往來的地方，象徵著聚財，每逢農曆年節銀行發送...

和泰試水溫賣爆 防疫保單又翻紅

去年爆買的台灣產險防疫神單將到期，但近來疫情再起，讓今年新出爐、同樣隔離就賠十萬元的和泰產險防疫險又賣爆，雖然和泰產險防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。