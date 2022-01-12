不限保戶！國泰挺醫護 醫護人員確診慰問金2~5萬

近期國內新冠肺炎疫情肆虐，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫工作、為民眾接種疫苗，醫療量能仍然面臨嚴峻考驗。國泰人壽以實際行動「力挺醫護」，宣布醫護慰問金方案延長至2022年6月底，針對確診的醫護人員保戶可得到5萬元慰問金、非保戶則可獲得2萬元慰問金，並增加多元健康照護專案，繼續擔任醫護人員最堅強的後盾。

為體諒白衣天使的辛勞，2021年國泰人壽拋磚引玉率先宣布，如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎皆提供「醫護人員慰問金」，保戶提供5萬元慰問金、非保戶提供2萬元，不限保戶皆有保障，為所有醫護人員加油打氣。如醫護人員不幸染疫，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽的服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。截至2021年年底，國泰人壽已給付之醫護慰問金超過600萬元，染疫保戶總理賠金額近3億元。

除「醫護人員慰問金」外，國泰人壽也替民眾規劃多元的保險服務以及健康關懷專案，如透過有醫問服務提供24小時遠距健康諮詢，以及在疫情本土爆發後，動用數百人團隊在短短20天開發推出CVX(Cathay Vision Experience)泰好保服務等遠距保險服務平台，讓保戶可以遠距體驗投保、保全、理賠、保費等服務，創下推出2個月即收到近5萬件投保件數的成績。

國泰人壽提醒，農曆新年連續假期期間，返鄉、出遊人潮眾多且複雜，基本的防疫措施不能少，呼籲民眾勤洗手、做好自我健康管理，養成平日運動的好習慣提升身體免疫力，開心迎好年。