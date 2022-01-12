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永豐投顧ESG成績亮麗 完成台股200公司評鑑

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

ESG投資正當紅，永豐投顧總經理李學詩表示，台灣ESG永續投資相關ETF去年規模大幅成長達53%，永豐投顧推動ESG成果豐碩，包括完成200家企業評鑑、推出存股投資組合、更登上國際指標性年會舞台；根據永豐投顧的評鑑，去年ESG評鑑表現較好的前5名產業依序為商業銀行、保險、化學、多線和專業零售及分銷業、半導體；豐存股-豐投ESG投資組合，以蘋果供應鏈投組年度漲幅高達80.15%表現最出色。

李學詩指出，2021年是台灣ESG投資的關鍵成長年， 根據Morningstar 資料庫，統計去年全球永續投資基金總資產規模突破4.5兆美元再創新高，台股ESG有關ETF總資產規模達 1,858億新台幣，年增達53%，顯示ESG投資已成為市場顯學。

李學詩表示，EPS及ESG已開始同等重要，去年永豐投顧推出台灣第一個以SASB為架構的「SinoPac+企業永續評鑑系統」，評鑑中發現，企業永續發展行動較過去積極主動，除了營運符合法規，避免裁罰或訴訟的風險外，受到來自國際大廠對供應鏈ESG的壓力，企業必須更積極回應努力接軌國際。

永豐「SinoPac+企業永續評鑑系統」到2021年底已完成200家上市櫃企業評鑑，依分數區分為五個等級（A+、A、B+、B、C），多數企業約落於B~B+等級，25%企業為B+評等，近55%企業為B評等，以產業別來看，商業銀行、保險業及化學業表現較佳。

除此之外，永豐投顧與永豐金證券聯手推出「豐存股-豐投ESG」，首推高殖利率、Apple供應鏈，電動車三種投資組合，讓小資族以存股參與優質ESG企業的成長，其中蘋果供應鏈投組2021年漲幅達80.15%最為出色。李學詩表示，2022年上半年計畫再推出RE 100、碳中和、金融等熱門議題的ESG存股投資組合。

存股 蘋果供應鏈

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