快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

2021年ETF及 ETN競賽各獎項得主出爐

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的2021年ETFETN競賽已於2021年12月30日截止，各獎項得主已出爐，預計於今(2022)年2月舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關、公會代表與得獎者共同出席。

依據競賽成績計算結果，台股ETF交易貢獻獎與台股ETF交易進步獎分別由凱基證券台北分公司及國泰綜合證券敦南分公司獲得冠軍；ETN交易貢獻獎與ETN交易進步獎分別由統一綜合證券（2855）城中分公司及永豐金證券中正分公司獲得第一名；ETF發行貢獻獎及台股ETF造市獎分別由富邦投信及兆豐證券奪冠；元大證券則囊括ETN發行貢獻獎、台股ETF總貢獻獎及ETN總貢獻獎三項冠軍。

ETN交易貢獻獎及ETN交易進步獎的最高獎金為15萬元；台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、ETN發行貢獻獎、台股ETF造市獎及ETN總貢獻獎的最高獎金為20萬元；ETF發行貢獻獎及台股ETF總貢獻獎的最高獎金為40萬元。

ETF ETN 台股

延伸閱讀

美國科技股反彈 分析師：台股可望重返漲勢

金融、台積衝鋒 台股拉尾盤

台股ETF盤中零股交易 熱

抗通膨雙星 法人按讚

相關新聞

疫情升溫！防疫保單買氣回升 開春十天一天賣750件

據金管會到2022年1月10日止統計，國人投保防疫保單達7541件，平均一天賣了754件，是去年12月平均一天銷售量16...

股東持股5%須立即申報…金管會揪出上市櫃藏鏡人

為提升股權透明度，金管會昨（11）日預告將修改證交法，要求持有上市櫃、興櫃公司5%股東就須立即申報且公告，最快2023年...

通膨升溫 M&G投資看好兩類債券

2022年全球經濟可望持續成長，同時面臨高漲的通膨壓力，為投資市場帶來挑戰。英國基金品牌M&G投資認為，在各國央行利率趨...

不限保戶！國泰挺醫護 醫護人員確診慰問金2~5萬

近期國內新冠肺炎疫情肆虐，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫工作、為民眾接種疫苗，醫療量能仍然面臨嚴峻考驗。國泰人壽以...

下周起到安泰銀行各分行 免費送1萬份發財米

虎年即將到來，傳統習俗中，米缸代表財庫，米亦代表財。銀行、金融機構是大家金錢往來的地方，象徵著聚財，每逢農曆年節銀行發送...

和泰試水溫賣爆 防疫保單又翻紅

去年爆買的台灣產險防疫神單將到期，但近來疫情再起，讓今年新出爐、同樣隔離就賠十萬元的和泰產險防疫險又賣爆，雖然和泰產險防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。