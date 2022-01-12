2021年ETF及 ETN競賽各獎項得主出爐

台灣證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的2021年ETF及ETN競賽已於2021年12月30日截止，各獎項得主已出爐，預計於今(2022)年2月舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關、公會代表與得獎者共同出席。

依據競賽成績計算結果，台股ETF交易貢獻獎與台股ETF交易進步獎分別由凱基證券台北分公司及國泰綜合證券敦南分公司獲得冠軍；ETN交易貢獻獎與ETN交易進步獎分別由統一綜合證券（2855）城中分公司及永豐金證券中正分公司獲得第一名；ETF發行貢獻獎及台股ETF造市獎分別由富邦投信及兆豐證券奪冠；元大證券則囊括ETN發行貢獻獎、台股ETF總貢獻獎及ETN總貢獻獎三項冠軍。

ETN交易貢獻獎及ETN交易進步獎的最高獎金為15萬元；台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、ETN發行貢獻獎、台股ETF造市獎及ETN總貢獻獎的最高獎金為20萬元；ETF發行貢獻獎及台股ETF總貢獻獎的最高獎金為40萬元。