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集保舊是好玩嘉年華 世代穿搭鬧華山

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保舊是好玩嘉年華 日前在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉辦。(集保結算所/提供)
集保舊是好玩嘉年華 日前在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉辦。(集保結算所/提供)

台灣集保結算所「舊是好玩嘉年華」日前在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉辦，現場歡聲笑語不斷，啦啦隊女孩表演熱力四射，穿搭走秀參賽者盡情揮灑創意，好好退休準備平台代言人國民姑丈羅時豐的一席勁裝登場，更將現場民眾情緒帶到最高點；而台下古早味點心、彈珠台、套圈圈等懷舊攤位也讓參與民眾流連忘返，直呼「舊是好吃」、「舊是好玩」。

集保結算所董事長林修銘表示，面對超高齡社會的逼近，每一個人都應即早開始著手規劃老年生活。集保結算所配合政策，攜手金融業者推出好好退休準備平台，提供民眾適合長期儲備退休金的基金及保障型保險商品，並推動「好好變老」公益捐贈計畫，透過捐助弘道老人福利基金會等社福團體及舉辦相關活動，拓展民眾對高齡化與退休準備的認知。

金管會黃天牧主委也特別親臨「舊是好玩嘉年華」活動會場，鼓勵民眾提前進行退休財務規劃，才能在邁入熟齡後安心享受變老的過程，並與「好好變老」公益捐贈計畫受贈代表進行公益大合照。

此次「舊是好玩嘉年華」以世代穿搭決戰華山穿搭走秀比賽為主軸，邀請民眾一起穿上阿公阿嬤爸爸媽媽的復古時尚單品走上伸展台，128位的參賽者無不穿上衣櫃的壓箱寶自信上場；活動會場也展示「好好變老公益捐贈」計畫受贈社福團體年度成果，並招募志工夥伴，歡迎有意願的朋友一起加入志工行列，共同為營造友善、安全的銀髮服務環境而努力。

學習安老的智慧，是每一個人都必修的功課，好好退休準備平台以推廣正確的理財觀念為宗旨，協助民眾提升對退休理財的認知，想要樂活享退，需要及早準備，一起學習好好變老，好好退休準備平台:https://www.fundrich.com.tw/event/pensionplatform/

退休金 集保結算所

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