富邦期貨：待短線籌碼沉澱後 再行介入
聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (11 日) 赴參議院銀行委員會提名確認聽證會，鮑爾預計通膨壓力將持續到今年年中，今年晚些時候將開始縮減資產負債表，由於鮑爾的談話沒有利率決策委員會其他成員來得鷹派，短暫有助緩解市場對聯準會激進緊縮政策的擔憂，因而帶動科技股回暖，費城半導體指數上漲 70.1 點，或 1.84%。
聯準會主席鮑爾周二言論不如預期強硬，帶動美股科技類股反彈，惟近期電子終端需求下滑雜音頻傳，預期高比益比及中小型電子股短線恐難以化解修正壓力，農曆年前盤勢轉趨震盪整理，IC 設計、矽智財、低軌道衛星、載板、矽晶圓等本波強勢股，建議需待短線籌碼沉澱後，再行介入。（富邦期貨/提供）
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