嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社「萬卷傳愛」

嘉磐慈善基金會深知偏遠地區學校一直是專業師資到不了的地方，為了延續孩子們對於學習的渴望，特地邀請享譽國際的大環藝術家楊世豪化身傳愛大使，前往德芙蘭小學分享大環雜技藝術，也期盼能以世豪的成功經驗告訴孩子：「用心做好每一件事，感動自然會發生！」

在一次次的探訪中，嘉磐深感閱讀資源對偏山小學的重要，剛榮獲「不動產界奧斯卡」：世界不動產聯盟全球卓越建築大獎的嘉磐建築團隊，延續「東方嘉磐」外觀設計的書卷意象，發起您捐書，嘉磐加碼再捐10元的公益募書行動，串連全台灣共募集超過1萬本二手繪本書。

歲末之際，由董事長魏嘉銘率領員工，並邀請公益夥伴台中西北扶輪社，一同搭上魔法德芙蘭．松鶴部落「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車，親赴德芙蘭小學捐贈超過1萬本繪本書，為孩子打造有魔力的閱讀空間。

同時響應「山中提琴手」資助需求，捐贈1把吉他、2把小提琴、1架鋼琴、和「泰雅族美聲合唱團」2萬元獎助金，以及募書加碼捐5萬元作為課輔才藝班的助學金與師資鐘點費，將各界滿滿的愛與溫暖，傳遞到部落孩子手中。

藝術家楊世豪的爸爸曾對他說：「人的一輩子只要做好一件事情，就功德圓滿！」就是這句話，成為將一位28歲年輕人推向國際舞台最重要的力量。

魏嘉銘一生堅持從事建築，用超過40年的經驗雕琢「心靈建築」，而楊世豪也是憑藉著對馬戲藝術的熱情，堅持將大環鍛練到極致，從而綻放國際。

嘉磐慈善基金會今年度的藝術下鄉公益邀請，正呼應嘉磐建築團隊「心靈建築」創立的品牌精神：「用心做好每一件事，感動自然會發生！」

魏嘉銘表示，人生最大的安慰，是有人因為你留下的感動，讓他的生命有機會變得不同。他非常感謝台中西北扶輪社多年來始終做為最堅強的公益盟友，與基金會攜手傳遞溫暖。

一年多來，嘉磐慈善基金會為了讓外界更了解偏遠小校真正的需求，不僅與古典廣播電台聯手前進深山，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，透過廣播的力量，也讓更多人聽見和認識在台灣這片土地上，所有跟松鶴部落一樣的偏遠小校所共同面臨的課題和挑戰，還有許多正在山中發生的動人故事。

無論是響應部落「尋根、融合、傳承」的「博愛國小更名為德芙蘭小學」連署活動，或是極力為了幫部落孩子打造一座「有魔力的圖書館」，所做的一切努力，點點滴滴，都讓身在都市的人們，感受到隨著部落孩子一起成長的感動。

德米．米努校長說，山上的孩子很愛老師，但要比老師先學會「說再見」。山上的老師跟孩子，就像母雞帶小雞，母雞走了，孩子也散了，非常感謝嘉磐慈善基金會為德芙蘭孩子所做的一切，不僅捐贈物資照顧孩子，可貴的是還愛屋及烏照顧了老師。

歲末之際辦理公益尾牙，邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，然而，因疫情未歇之故，不得不取消尾牙宴。

魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」，在符合政策規定的範圍裡盡可能的為孩子們圓夢，並依資助單位孩童的需求採購物資，由員工分梯次帶著公益夥伴齊心資助的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。