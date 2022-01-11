快訊

「今早電話通知我中大獎」 獨派大老蔡丁貴確診新冠肺炎

土耳其航空152人抵台晚間驗出14人確診 陽性率9.2%

小股東免跑場！最快今年6月股東會 可用「視訊」召開

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

最快今年6月股東會旺季，小股東不需要再上山下海全台跑場，將可在家用「視訊」線上參加多家公司的股東會了。金管會宣布，開放公司可選「純視訊」、或「混合型(視訊輔助)」開股東會，其中「混合型」僅須經董事會決議後，免修章程就可召開，換言之，最快2022年6月股東會，小股東就可採視訊輔助方式參與股東會。

依金管會草案，允許公司採「純視訊」有三大條件，包括無改選、無解任董監事議案、也無重大併購案，條件較嚴格；「混合型」則允許有改選但候選人得足額提名、也允許重大併購案，但不能有解任董監事案。

參加視訊股東會的小股東，有三大重點須留意，一是得先向公司註冊、登記、報到，二是允許線上直接提臨時動議、還可做投票表決，三是線上每議案提問不得超過兩次，每次不得超過兩百字。

金管會也明定若發生「不可抗力」(如停電)情況而斷訊，公司須在五天內延期或續行開會，之前已完成投票的議案都不需重新討論，前置作業如停止過戶、開會通知等也不須重新辦理。

證期局副局長蔡麗玲說，金管會鼓勵公司開實體、又可提供視訊輔助，公司若採「混合型」股東會，會在公司治理評鑑上加分，希望公司可用多元方式讓股東參與股東會。

金管會配合《公司法》修正，准許公司在遭遇天災、事變或其他不可抗力因素，得不經章程訂定，以視訊開股東會，換言之，除非2022年再爆發疫情，公司才可免修章、採視訊開股東會。

蔡麗玲說，若沒有疫情，公司要採「純視訊」開股東會得先修章；「混合型」則僅需董事會決議就可上路。

她說，若公司要召開「純視訊」股東會，可能要處理數位落差，如國外做法是提供場所、用租借設備方式，或是用電話參與，若公司用純視訊開股東會得提出一個配套方式，且也沒有加分。

據統計，2021年8月16日到31日止的疫情期間，線上開股東會者僅17家，參與視訊股東會最多是26人，平均每場參與視訊股東會人數不到五個人，蔡麗玲坦言，去年僅17家開線上股東會，是因為疫情趨緩及防疫放寬，多家公司也改採實體股東會，導致視訊輔助股東會較少。

股東會 視訊 金管會

延伸閱讀

短短四天就下架？和泰產隔離賠10萬保單只賣到今晚六點

大數字／金管會整頓…利變型壽險買氣 探八年新低

經濟日報社論／別讓網路保險失去鯰魚功能

被金管會罰1400萬 中信銀聲明出爐

相關新聞

和泰產防疫保單只賣10天就下架？ 保險局：沒有關切

和泰產今年1月1日推出防疫保單，隔離就理賠10萬元，被視為台產之後的「新防疫神單」，但今傳出因保險局「關切」緊急下架。金...

短短四天就下架？和泰產隔離賠10萬保單只賣到今晚六點

和泰產險上周五(7日)發布新聞稿，宣布推出年繳保費895元，被保險人收到政府隔離通知書就賠10萬元、確診再額外給5萬元的...

帶嫁妝好威！台中最貴豪宅攻上9字頭 大陸建設包冠亞軍

據實價揭露，大陸建設的七期綠園道首排豪宅「宝格」，去年11月20樓戶的實品屋，以總價約1.4億售出，換算單價達91.5萬...

期貨市場交易量持續成長 今年持續推出商品、調整制度

國內期貨市場110年交易量達3億9,220萬2,371口，日均量達160萬7,387口，較109年3億4,139萬3,3...

新台幣午盤暫收27.679元 貶值1.1分

新台幣今（11）日午盤暫收27.679元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯市場成交金額4.48億美元。

國泰投信基金申購限時優惠大放送

金虎年即將到來，不少民眾期待能領到眉開眼笑的年終獎金，也期盼新春拿到大紅包，讓新年荷包滿滿，但如何聰明運用資金，讓新的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。