小股東免跑場！最快今年6月股東會 可用「視訊」召開

最快今年6月股東會旺季，小股東不需要再上山下海全台跑場，將可在家用「視訊」線上參加多家公司的股東會了。金管會宣布，開放公司可選「純視訊」、或「混合型(視訊輔助)」開股東會，其中「混合型」僅須經董事會決議後，免修章程就可召開，換言之，最快2022年6月股東會，小股東就可採視訊輔助方式參與股東會。

依金管會草案，允許公司採「純視訊」有三大條件，包括無改選、無解任董監事議案、也無重大併購案，條件較嚴格；「混合型」則允許有改選但候選人得足額提名、也允許重大併購案，但不能有解任董監事案。

參加視訊股東會的小股東，有三大重點須留意，一是得先向公司註冊、登記、報到，二是允許線上直接提臨時動議、還可做投票表決，三是線上每議案提問不得超過兩次，每次不得超過兩百字。

金管會也明定若發生「不可抗力」(如停電)情況而斷訊，公司須在五天內延期或續行開會，之前已完成投票的議案都不需重新討論，前置作業如停止過戶、開會通知等也不須重新辦理。

證期局副局長蔡麗玲說，金管會鼓勵公司開實體、又可提供視訊輔助，公司若採「混合型」股東會，會在公司治理評鑑上加分，希望公司可用多元方式讓股東參與股東會。

金管會配合《公司法》修正，准許公司在遭遇天災、事變或其他不可抗力因素，得不經章程訂定，以視訊開股東會，換言之，除非2022年再爆發疫情，公司才可免修章、採視訊開股東會。

蔡麗玲說，若沒有疫情，公司要採「純視訊」開股東會得先修章；「混合型」則僅需董事會決議就可上路。

她說，若公司要召開「純視訊」股東會，可能要處理數位落差，如國外做法是提供場所、用租借設備方式，或是用電話參與，若公司用純視訊開股東會得提出一個配套方式，且也沒有加分。

據統計，2021年8月16日到31日止的疫情期間，線上開股東會者僅17家，參與視訊股東會最多是26人，平均每場參與視訊股東會人數不到五個人，蔡麗玲坦言，去年僅17家開線上股東會，是因為疫情趨緩及防疫放寬，多家公司也改採實體股東會，導致視訊輔助股東會較少。