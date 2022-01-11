快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

都更危老熱 中國建經重建案件激增

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台北土地寸土寸金，加上政府政策推波助瀾，掀起老屋重建的都更危老熱潮；由土地銀行、兆豐銀行共同投資創立的中國建經公司近年業務量激增；據悉，中國建經去(2021)年承辦指標大案-捷運南京復興站的大同大樓更新案，發包金額43億元，完成後市值將達200億元。

中國建經副總林雲鵬今(11)日指出，大同大樓更新案的所有權人，除元大金外，還包括華南永昌證券、彰化銀行、中國人壽、元大集團旗下的元鼎投資等法人戶，元大集團的元大建設也是大同大樓的地主之一，但擔憂有「球員兼裁判」的問題，於是委託中國建經執行、擔任第三方公正人，目前該案的權力分配及選屋已無爭議，市府審議通過發包中。

大同大樓原為地上14層、地下2層，在原容積率以及政府30％的法定容積獎勵率下，更新後為地上22層、地下4層，完工後市值高達200億元，將成南京復興站周邊的新地標。

除大同大樓更新案外，中國建經目前執行中的都更案還包括：建南高架地標-新產總部、高雄土銀中山分行的新五福大樓更新、新板特區都更、捷運民權西路站的站前大樓、中鼎大樓、百利大廈，以及中國建經子公司中國開發的南港玉成公辦都更案等。

近年來在政府政策推動下，台北市精華地段掀起地主或住戶自力更新風潮，其中包含都更及危老案，比起建商，中國建經可針對地主需求進行客製化服務，例如：住戶可決定是否出資，完工後是要全數保留房產，還是要部分出售，是否委託中國建經協助出售等。

中國建經由土銀與兆豐銀共同投資創立，成立於民國75年，迄今已36年，為國內成立時間最早的建經公司，實收資本額4.5億元為業界最多，建經業績與都更實績均為業界第一。2019、2020與2021年，中國建經的都更危老簽約金額分別為1.2、2與2.24億元，平均年成長率可達50%以上。

公辦都更

延伸閱讀

韓光州39層施工中高樓外牆崩落 6工人失聯

溫差大小心天降意外 北市通報17件大樓外牆磁磚剝落

大樓外牆磁磚溫差大剝落釀傷亡 北市：最高罰30萬

退租深圳大樓 恒大搬回廣州

相關新聞

和泰產防疫保單只賣10天就下架？ 保險局：沒有關切

和泰產今年1月1日推出防疫保單，隔離就理賠10萬元，被視為台產之後的「新防疫神單」，但今傳出因保險局「關切」緊急下架。金...

短短四天就下架？和泰產隔離賠10萬保單只賣到今晚六點

和泰產險上周五(7日)發布新聞稿，宣布推出年繳保費895元，被保險人收到政府隔離通知書就賠10萬元、確診再額外給5萬元的...

帶嫁妝好威！台中最貴豪宅攻上9字頭 大陸建設包冠亞軍

據實價揭露，大陸建設的七期綠園道首排豪宅「宝格」，去年11月20樓戶的實品屋，以總價約1.4億售出，換算單價達91.5萬...

期貨市場交易量持續成長 今年持續推出商品、調整制度

國內期貨市場110年交易量達3億9,220萬2,371口，日均量達160萬7,387口，較109年3億4,139萬3,3...

新台幣午盤暫收27.679元 貶值1.1分

新台幣今（11）日午盤暫收27.679元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯市場成交金額4.48億美元。

國泰投信基金申購限時優惠大放送

金虎年即將到來，不少民眾期待能領到眉開眼笑的年終獎金，也期盼新春拿到大紅包，讓新年荷包滿滿，但如何聰明運用資金，讓新的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。