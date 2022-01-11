都更危老熱 中國建經重建案件激增

台北土地寸土寸金，加上政府政策推波助瀾，掀起老屋重建的都更危老熱潮；由土地銀行、兆豐銀行共同投資創立的中國建經公司近年業務量激增；據悉，中國建經去(2021)年承辦指標大案-捷運南京復興站的大同大樓更新案，發包金額43億元，完成後市值將達200億元。

中國建經副總林雲鵬今(11)日指出，大同大樓更新案的所有權人，除元大金外，還包括華南永昌證券、彰化銀行、中國人壽、元大集團旗下的元鼎投資等法人戶，元大集團的元大建設也是大同大樓的地主之一，但擔憂有「球員兼裁判」的問題，於是委託中國建經執行、擔任第三方公正人，目前該案的權力分配及選屋已無爭議，市府審議通過發包中。

大同大樓原為地上14層、地下2層，在原容積率以及政府30％的法定容積獎勵率下，更新後為地上22層、地下4層，完工後市值高達200億元，將成南京復興站周邊的新地標。

除大同大樓更新案外，中國建經目前執行中的都更案還包括：建南高架地標-新產總部、高雄土銀中山分行的新五福大樓更新、新板特區都更、捷運民權西路站的站前大樓、中鼎大樓、百利大廈，以及中國建經子公司中國開發的南港玉成公辦都更案等。

近年來在政府政策推動下，台北市精華地段掀起地主或住戶自力更新風潮，其中包含都更及危老案，比起建商，中國建經可針對地主需求進行客製化服務，例如：住戶可決定是否出資，完工後是要全數保留房產，還是要部分出售，是否委託中國建經協助出售等。

中國建經由土銀與兆豐銀共同投資創立，成立於民國75年，迄今已36年，為國內成立時間最早的建經公司，實收資本額4.5億元為業界最多，建經業績與都更實績均為業界第一。2019、2020與2021年，中國建經的都更危老簽約金額分別為1.2、2與2.24億元，平均年成長率可達50%以上。